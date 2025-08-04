"Так поступают мужчины": заявившая о домогательствах в мечети казахстанка снова подверглась нападкам
Эммануэля Наурызбаева вновь подверглась оскорблениям.
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Эммануэля Наурызбаева, ранее обвинившая мужчину в непристойных действиях у мечети в Актобе, опубликовала новое видео — на этот раз с улиц Алматы. По её словам, незнакомый прохожий узнал её, начал расспрашивать о произошедшем, а затем перешёл на оскорбления, обвинив девушку в дискредитации ислама, передает BAQ.KZ.
"Правда, да? Серьёзно домогался? Капец, я тебя узнал. Везде шум. Или ты специально дискредитируешь ислам? Ведёшь себя как шайтан", — слышно на видеозаписи, опубликованной девушкой в соцсетях.
После короткого диалога, девушка начинает догонять мужчину, пытаясь уточнить, что именно он сказал. Её голос срывается:
"Вот так происходит. А мне никто не верит. Я ведь вам говорила. Вот так поступают наши мужчины!" — эмоционально заявляет она, едва сдерживая слёзы.
Позже в посте она уточнила, что не искала скандала или публичности. По словам девушки, публикация первого видео из мечети была необходимостью:
"Я сняла видео не ради хайпа, а чтобы было доказательство. Я просто хотела защитить себя, других женщин, наших детей. Но вместо защиты — я столкнулась с волной агрессии. Сначала — со стороны имама. Потом — от других мужчин из мечети. Сейчас меня преследуют, оскорбляют, пытаются заставить молчать".
В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по новому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
Напомним, инцидент у мечети "Нур Гасыр" в Актобе произошёл вечером 25 июля. Мужчина преградил женщине дорогу и начал говорить ей непристойности. Видео с места происшествия помогло быстро установить личность нарушителя. Он был задержан, в отношении него составлен административный протокол за приставания в общественном месте (статья 449 ч.2 КоАП РК).
ДУМК осудило действия мужчины, напомнив, что "любые оскорбления и грубые высказывания, особенно в адрес женщин, противоречат нормам ислама, морали и нравственности".
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