Эммануэля Наурызбаева, ранее обвинившая мужчину в непристойных действиях у мечети в Актобе, опубликовала новое видео — на этот раз с улиц Алматы. По её словам, незнакомый прохожий узнал её, начал расспрашивать о произошедшем, а затем перешёл на оскорбления, обвинив девушку в дискредитации ислама, передает BAQ.KZ.

"Правда, да? Серьёзно домогался? Капец, я тебя узнал. Везде шум. Или ты специально дискредитируешь ислам? Ведёшь себя как шайтан", — слышно на видеозаписи, опубликованной девушкой в соцсетях.

После короткого диалога, девушка начинает догонять мужчину, пытаясь уточнить, что именно он сказал. Её голос срывается:

"Вот так происходит. А мне никто не верит. Я ведь вам говорила. Вот так поступают наши мужчины!" — эмоционально заявляет она, едва сдерживая слёзы.

Позже в посте она уточнила, что не искала скандала или публичности. По словам девушки, публикация первого видео из мечети была необходимостью:

"Я сняла видео не ради хайпа, а чтобы было доказательство. Я просто хотела защитить себя, других женщин, наших детей. Но вместо защиты — я столкнулась с волной агрессии. Сначала — со стороны имама. Потом — от других мужчин из мечети. Сейчас меня преследуют, оскорбляют, пытаются заставить молчать".

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по новому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, инцидент у мечети "Нур Гасыр" в Актобе произошёл вечером 25 июля. Мужчина преградил женщине дорогу и начал говорить ей непристойности. Видео с места происшествия помогло быстро установить личность нарушителя. Он был задержан, в отношении него составлен административный протокол за приставания в общественном месте (статья 449 ч.2 КоАП РК).

ДУМК осудило действия мужчины, напомнив, что "любые оскорбления и грубые высказывания, особенно в адрес женщин, противоречат нормам ислама, морали и нравственности".