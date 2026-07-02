Такер Карлсон решил бросить вызов двум главным партиям США
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Американский телеведущий Такер Карлсон заявил о намерении помочь в создании новой политической партии в США после разногласий с Республиканской партией по вопросам внешней политики. Об этом он рассказал в интервью Columbia Journalism Review, сообщает New York Post.
По словам Карлсона, по ключевым вопросам, таким как войны и государственные финансы, демократы и республиканцы фактически придерживаются схожих позиций.
"Я собираюсь помочь в создании третьей партии. Должна быть добросовестная попытка понять, что именно приносит пользу нашей стране", – заявил он.
Телеведущий также подверг критике нынешнюю политическую систему США.
"Это не демократия. Это однопартийное государство, выдающее себя за демократию, и его нужно сломать. Будет третья партия, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло", – сказал Карлсон.
По его мнению, американские политики должны уделять приоритетное внимание внутренним проблемам страны, а не внешнеполитическим вопросам.
"Правительство США должно в качестве своего первого приоритета иметь благополучие собственного народа", – отметил он.
При этом Карлсон подчеркнул, что не планирует лично баллотироваться на выборные должности.
"Я не хочу быть кандидатом", – заявил телеведущий.
Напомним, ранее Такер Карлсон резко раскритиковал решение администрации Дональда Трампа о вступлении США в военный конфликт с Ираном, заявив, что Вашингтон поставил интересы иностранных государств выше интересов собственных граждан.
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