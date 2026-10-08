Такого еще не встречали: в Баянауле фотоловушка сняла неожиданного хищника

В Баянаульском национальном парке произошло событие, которого ученые прежде не фиксировали. В объектив фотоловушки попала росомаха, хищник, который обычно обитает за сотни километров от этих мест.

Для Павлодарской области это первая официальная регистрация росомахи. Ранее ее присутствие в регионе не подтверждалось.

Неожиданную находку сделали во время наблюдения за дикими животными. На снимках оказалась росомаха (Gulo gulo), для которой степные и горные территории Баянаула не считаются привычным местом обитания.

Что росомаха забыла в Баянауле?

Обычно росомахи в Казахстане встречаются в горно-таежных районах Южного Алтая. Эти животные способны преодолевать большие расстояния, но настолько далекие перемещения фиксируются редко.

Интересно, что подобные случаи уже были в истории страны.

В 1932 году росомаху заметили в лесах Борового на территории современной Акмолинской области.

Спустя 16 лет, в 1948 году, а затем и в 1949-м хищника встречали возле озера Чаглы в Северо-Казахстанской области.

Теперь к этому короткому списку добавился Баянаул.

Ученые допускают, что отдельные особи могут уходить далеко от привычного ареала. При этом причины появления конкретной росомахи в Павлодарской области пока неизвестны.

Значит ли это, что в Баянауле появились росомахи?

Пока говорить о постоянном обитании этих хищников в национальном парке рано. Фотоловушка зафиксировала присутствие животного, но данных о целой популяции нет.

Сама находка представляет научный интерес. Она дополняет сведения о том, насколько далеко росомахи могут перемещаться от привычных мест обитания.

Снимок получили в рамках научного проекта по изучению распространения животных на северо-востоке Казахстана. Исследованием руководит доктор PhD З. М. Сергазинова.

Ученые продолжают наблюдать за животными при помощи фотоловушек. Такие устройства позволяют фиксировать даже тех обитателей природы, которые крайне редко попадаются человеку на глаза.