Дачники и фермеры всерьез обеспокоены: такого наплыва вредителей в регионе не было давно. Сначала область атаковал рапсовый листоед, на смену ему пришли жуки-нарывники. Эксперты считают, что виной тому тёплая зима и жаркая весна. Благоволит погода и паукообразным - каракуртам и тарантулам. В Павлодарской области опасного паука уже встречают в Баянаульском Нацпарке. Стоит ли местным бояться очередного нашествия "опасных соседей" и не вернутся ли полчища нарывников осенью, разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Обычно весной и летом самая обсуждаемая тема у павлодарцев - комары. Но в этом году главный "герой" мая и июня - рапсовый листоед. Вредитель оказался прожорливым, поэтому первыми тревогу забили дачники и жители частного сектора.

Этот вопрос поднимали даже на уровне областного акимата. Особое внимание на совещании уделили появлению листоедов и колорадских жуков в дачных массивах, а также в селе Ольгинка и Майкаине. Чуть позже павлодарским дачникам пообещали раздать средство для борьбы с вредителем.

Прожорливее колорадского

Листоеды в регионе как появились, так и пропали, прежде успев порядком потрепать нервы жителям. Как теперь объясняют специалисты, вредитель массово ушёл в почву, где и пробудет до осени.

"Это ужас, а не жук. Я сажаю огород уже года четыре, а в детстве каждое лето проводила на даче - никогда раньше таких не видела. Когда заметила первых жуков, сначала подумала, что колорадский. Погуглила - не похож. Сначала не придала значения. На следующий вечер вышла на участок, а их стало в десятки раз больше: они сидели на траве, сидератах, всходах редиса и зелени - рукколы, шпината, даже - на деревянных коробах грядки. Сначала собирала в банку, потом надоело, стала давить", - рассказывает жительница Павлодара Карина Борисова.

С жуками девушка боролась, как могла - утром, днем, вечером. Несмотря на это, съели все. Забрались даже в теплицу, где была посеяна зелень.

"Очаг был только на одном участке огорода, но потихоньку жуки расползлись по всей территории. Через четыре дня их стало меньше, а сами они - не такими активными. Плодовые кустарники и рассаду есть не стали. Теперь ждем вторую волну к осени и надеемся, что хоть какой-то урожай останется", - добавляет Карина Борисова.

Специалисты уверяют: листоеды не появились внезапно, они и раньше встречались на территории Павлодарской области. Только их было в разы меньше.

"Ранее листоед появлялся в регионе в единичном количестве, и их никто не замечал. В этом году в связи с благоприятными погодными условиями и естественным циклом развития вида, произошёл биологический подъём популяции. При этом в жаркую погоду рапсовый листоед уходит в диапаузу: сейчас он находится в почве, на глубине до 20 сантиметров, и пробудет там до осени. На поверхности можно встретить лишь единичные экземпляры", - рассказала Гульнар Арыстанбекова, руководитель павлодарского филиала республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов.

Специалист уточнила: рапсовый листоед - это вредитель, который поражает крестоцветные растения, культурные и сорные. Не побрезгует он ни рукколой, ни даже хреном. Для борьбы с ним применяют разные методы. На полях можно использовать химические препараты, разрешённые в Казахстане. В населённых пунктах рекомендуют собирать жуков вручную.

Осенью Гульнар Арыстанбекова посоветовала павлодарцам перекопать огород. И лучше - на глубину в 20-30 сантиметров: Чем меньше насекомых перезимует, тем меньше будет вредителей на следующий год.

Откуда их столько - огороды атаковал нарывник

Вторым ударом стало нашествие нарывника. Эти ярко окрашенные жуки, которые напугали жителей области своим появлением, активно объедали листья растений. Видео с сними заполонили соцсети.

Автор одного из роликов рассказала, что жуки появились внезапно и "съели всю картошку". На кадрах видно, что на небольшом клочке земли ползают сотни вредителей - почти как живой ковер.

"Нарывники и в том числе шпанки - это растительноядные вредители, которые питаются листьями овощных культур и люцерной, меньше вредят злаковым. Период активности у этих жуков короткий - фаза имаго. Потом они постепенно переходят к откладке яиц и уходят в почву. Самки, после того, как отложат яйца, засыпают в этих норках. И всё, жуков практически не видно", - рассказала руководитель павлодарского филиала республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов.

Собирать вредителей в огороде лучше утром, когда они малоподвижны. В жару они становятся активнее.

"В Павлодаре жуки все съедают. Причём уже четыре вида насчитали. Особенно шустрые и прожорливые - чёрные. Налетают на куст штук по 50-70 и оставляют после себя голые стебли", - делятся павлодарцы в соцсетях.

Нарывников в своем огороде заметила и жительница Успенского района - это чуть больше часа от города на машине - Милена Устименко. Бороться с вредителем начала сразу - косила траву, купила отраву, расставила по участку синие тазики с водой - есть такой народный способ. По сути, это экологически безопасная ловушка.

"Вредителей было много. Они и раньше встречались, но не в таких количествах. Нам, можно сказать, повезло: нарывники появились утром, съели сорняки и через дня два пропали", - говорит Милена.

А вот откуда взялись незваные гости, рассказали учёные. Как объяснил доктор экологических наук Канат Ахметов, причина - в погоде. Зима была тёплой, весна - ранняя, потеплело быстро. И грунт в этом году промёрз не так сильно - около метра и меньше. Дождей какое-то время практически не было, жара наступила быстро и резко.

"Группа насекомых, известных как нарывники, у нас появляется каждый год, но в этот раз часть их яиц, которая обычно вымерзает зимой, сохранилась, что и привело к такому всплеску численности", - объясняет учёный Канат Ахметов.

Профессор уточнил: видов нарывников очень много. Эти вредители, как правило, активны в конце весны и начале лета, затем их количество резко начинает сокращаться.

"Нарывники могут причинить вред человеку, выделяя ядовитое вещество. Из-за этого на коже появляются покраснения, нарывы. Раньше нарывников даже использовали в медицине, а также как афродизиак", - рассказывает Канат Ахметов.

Как уточнила Гульнар Арыстанбекова, нарывники, которых павлодарцы заметили в своих огородах, имеют тусклый окрас и для человека не опасны. При этом нарывники могут даже приносить пользу: они считаются естественными регуляторами численности саранчи - личинки нарывника еще в почве поедают яйца саранчи. Была идея даже специально размножать их для борьбы с саранчовыми, но тогда полчища подросших жуков съели бы всю траву и посевы.

"Нарывники являются энтомофагами саранчовых. То есть они снижают численность саранчи",- подтвердила Гульнар Арыстанбекова.

Ждать ли павлодарцам нашествия саранчи?

Что касается саранчи, поводов для паники у жителей области нет. В этом уверены учёные.

В 2025 году в регионе на борьбу с саранчой выделили около 90 миллионов тенге. Обработать должны 48 тысяч гектаров, из них примерно 19 тысяч - против итальянского пруса. Основные работы были запланированы на июнь.

"Обработки проводятся своевременно, результат хороший, поэтому угрозы нет. Отмечу,у саранчи есть свой экономический порог вредоносности - сколько особей на квадратный метр считается опасным. Например, у итальянского пруса этот порог - три особи на квадратный метр, у нестадной саранчи - 8-10. Если численность ниже этого порога, обработки не проводят", - объяснила Гульнар Арыстанбекова.

Главные очаги обработки находятся в Баянаульском, Железинском и Майском районах. Саранчу из соседних регионов, в регионе в большом количестве тоже в этом году не ждут. Ситуация на границе с другими областями и на границе с Россией - на контроле.

"В прошлом году лето в Павлодарской области было влажным. Это важно, потому что саранча откладывает яйца - так называемые "кубышки" - в верхние слои почвы, примерно на глубину 2-4 сантиметра. Из-за избытка влаги часть этих яиц испортилась. Поэтому я не ожидаю сильного нашествия местной саранчи. Прийти может других регионов, где было суше", - поделился мнением Канат Ахметов.

Ядовитые пауки на берегу озера

Активизировались этим летом и паукообразные - каракурты, тарантулы. Каракурты уже встречаются в районе озера Торайгыр, а на большое количество тарантулов, которые даже заползают в дома, жаловались жители поселка Майкаин.

Как объяснил Канат Ахметов, такие "опасные соседи" для Павлодарской области - не аномалия. По мнению энтомологов, регион давно входит в их ареал их обитания. Хотя, конечно, пауков здесь в разы меньше, чем на юге страны.

Сейчас павлодарцев тревожит то, что опасных пауков стали замечать там, где раньше их не было.

"Бывают и завозные случаи: на юге их популяция больше, и вместе с южными овощами и фруктами, упакованными в солому или камыш, они могут случайно попадать к нам. Но на данный момент ситуация остаётся некритичной", - заметил Канат Ахметов.

Главная проблема - каракурты в излюбленном туристами Баянауле. Прошлым летом ядовитые пауки и их коконы буквально заполонили берег озера Торайгыр. Впервые здесь они появились в 2023 году. Ну а прошлым летом заняли территорию в два километра: поселились под камнями и среди трав. В начале августа 2024 года в Баянауле обсуждали возможность ввести режим ЧС из-за нашествия каракуртов.

Однако пока ядовитых пауков находили только на территории Нацпарка, с ними боролись вручную - в перчатках и вооружившись палками. Это особо охраняемая природная территория, химические препараты для борьбы с каракуртами использовать было нельзя. Когда в зоне риска оказалось село Торайгыр, к борьбе решили подключить химию.

После такой обработки самки погибали сразу, а вот эффективность препарата против коконов пока под вопросом.

"В 2023 и 2024 годах от каракуртов избавлялись вручную: собирали коконы, потом - сжигали. Взрослых особей уничтожали на месте. Позже каракурты были замечены на землях сельского округа, мы стали бить тревогу. Там провели первую химобработку на площади 150 гектаров. В этом году работы продолжились", - рассказал директор Нацпарка Аждар Жусупов.

Пока очаг ограничен побережьем озера Торайгыр, на Сабындыколе и Жасыбае каракуртов нет.

"Точную причину установить трудно. Коконы могли занести птицы или завезти с бахчевыми. Достаточно одного кокона, чтобы запустить распространение: из него может вывестись от 100 до 500 пауков. Причем в июне выводятся потомки прошлого года, а к концу июля - уже новое поколение", - предостерёг Аждар Жусупов.

В прошлом году директор Нацпарка сообщил в управление здравоохранения о необходимости иметь в наличии сыворотку от укуса каракурта. Однако препарата в регионе тогда не было. В этом году медики заверили: средства от укусов каракуртов, змей и клещей есть. И в районных больницах тоже.

Биолог Канат Ахметов не исключает, что в этом году активность пауков на Торайгыре вырастет. Но, каракурт - не единственная проблема. В прошлом году на территории Баянаульского национального парка выявили очаги распространения непарного шелкопряда. Их личинки, как и коконы каракуртов, не боятся даже суровых морозов.

"Много мошки и гнуса, других вредителей пока не видно. Может, ещё появятся. И раз каракурт выжил, может, и непарный шелкопряд пойдет в большом объёме", - поделился опасениями директор Нацпарка.

Этим летом каракурты активизировались и в Атырауской области. За медицинской помощью уже обратились девять человек, трое - в реанимации, зарегистрировано 179 случаев укусов скота. Прочитать об этом можно по ссылке.

Не все комары кусаются

С комарами и мошками в этом году в Павлодарской области все довольно неплохо. Как заверил Канат Ахметов, жалоб мало, в основном они связаны с безобидными звонцами, которые даже не кусают.

"Иногда люди жалуются, что не могут выйти из дома из-за "роя комаров". На проверку это оказываются звонцы. У них нет колющего аппарата, они не кусаются. Питаются ещё в стадии личинки, живут на дне водоёмов. Но когда собираются в рой, действительно выглядят пугающе - отсюда и жалобы. На самом деле, серьёзной проблемы с комарами сейчас нет. Проводится постоянная обработка", - отмечает учёный.

Обработки с воздуха и речные обработки в регионе уже завершены.Теперь дело - за барьерными. С самолётов обработали территорию площадью 172 тысячи гектаров - на 45 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Всего было выполнено 448 вылетов, в том числе в сельской местности. Почти 300 раз самолёты поднимались в воздух, чтобы распылить над поймой биологический препарат, химическим препаратом обрабатывали отшнурованные водоёмы.

За эффективностью работ следила научная группа. По словам экспертов, эффективность авиаобработок достигла 90%.Также в Павлодаре вот-вот начнётся массовый вылет стрекоз.

"Сейчас мы изучаем видовой состав комаров Павлодарского региона.Над этим работает наш докторант. Хотим разработать новые, более экологичные способы борьбы с комарами. Но для начала нужно точно определить: сколько у нас видов и каких. Только после этого можно переходить ко второму этапу - разработке самой методики. Если всё пойдёт по плану, уже в следующем году начнём экспериментальную часть", - поделился планами профессор Канат Ахметов.

Хотя с комарами этим летом справиться удалось, даже несмотря на масштабное затопление поймы, было бы странным отрицать, что летом 2025 года в Павлодарской области активизировались самые разные насекомые-вредители. Главная причина очевидна - им повезло с погодой. Тем не менее, вопреки паническим настроениям в соцсетях, большинство вспышек были краткосрочными. А в отношении саранчи основные риски перекрыли превентивной обработкой, охватившей десятки тысяч гектаров.

Тем временем жители соседних регионов продолжают жаловаться на прожорливых жуков. Так, несколько дней назад видео с нарывниками стали публиковать и жители Акмолинской области. .

До этого мы рассказали, как красные и чёрные жуки уничтожают огороды под Семеем. Об этом читайте по ссылке.

Фото: Александры Григорьевой