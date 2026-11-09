Таксист в Алматы получил 7 суток ареста за брань в адрес пассажирки с ребенком
9 Ноября 2026, 12:58
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9 Ноября 2026, 12:589 Ноября 2026, 12:58
101Фото: baq.kz
Поездка на такси в Алматы закончилась для водителя семью сутками административного ареста. Поводом для скандала стал испачканный салон.
Женщина ехала в машине вместе с ребенком, и малыш случайно испачкал сиденье. 53-летний водитель, по данным полиции, начал оскорблять пассажирку. Даже после того, как машина остановилась, он вышел на улицу и продолжил ругаться нецензурной бранью.
Женщина сняла происходящее на телефон и обратилась в полицию. Полицейские дали оценку действиям водителя и направили материалы в суд, который назначил ему семь суток административного ареста.
В полиции напомнили, что недовольство пассажиром не дает права унижать человека и нарушать общественный порядок, особенно на глазах у детей.
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