  • Главная
  • Новости
  • Таксист в Алматы получил 7 суток ареста за брань в адрес пассажирки с ребенком

Таксист в Алматы получил 7 суток ареста за брань в адрес пассажирки с ребенком

9 Ноября 2026, 12:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baq.kz 9 Ноября 2026, 12:58
9 Ноября 2026, 12:58
101
Фото: baq.kz

Поездка на такси в Алматы закончилась для водителя семью сутками административного ареста. Поводом для скандала стал испачканный салон.

Женщина ехала в машине вместе с ребенком, и малыш случайно испачкал сиденье. 53-летний водитель, по данным полиции, начал оскорблять пассажирку. Даже после того, как машина остановилась, он вышел на улицу и продолжил ругаться нецензурной бранью.

Женщина сняла происходящее на телефон и обратилась в полицию. Полицейские дали оценку действиям водителя и направили материалы в суд, который назначил ему семь суток административного ареста.

В полиции напомнили, что недовольство пассажиром не дает права унижать человека и нарушать общественный порядок, особенно на глазах у детей.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Самое читаемое

Наверх