Таксист в Алматы получил 7 суток ареста за брань в адрес пассажирки с ребенком

Поездка на такси в Алматы закончилась для водителя семью сутками административного ареста. Поводом для скандала стал испачканный салон.

Женщина ехала в машине вместе с ребенком, и малыш случайно испачкал сиденье. 53-летний водитель, по данным полиции, начал оскорблять пассажирку. Даже после того, как машина остановилась, он вышел на улицу и продолжил ругаться нецензурной бранью.

Женщина сняла происходящее на телефон и обратилась в полицию. Полицейские дали оценку действиям водителя и направили материалы в суд, который назначил ему семь суток административного ареста.

В полиции напомнили, что недовольство пассажиром не дает права унижать человека и нарушать общественный порядок, особенно на глазах у детей.