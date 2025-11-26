18 июля 2025 года в Казахстане был утверждён новый Налоговый кодекс, который сократил количество специальных налоговых режимов с семи до трёх. Теперь действуют только три режима: для самозанятых, упрощённая декларация и режим для крестьянских и фермерских хозяйств, передает BAQ.kz.

Департамент государственных доходов по г. Алматы обращает внимание всех налогоплательщиков, особенно таксистов, курьеров и других самозанятых работников, на необходимость соблюдать переходные правила.

Индивидуальные предприниматели, которые раньше работали на патенте или через специальное мобильное приложение, должны подать уведомление о переходе на новый режим упрощённой декларации до 1 марта 2026 года. Если этого не сделать, ИП автоматически снимут с учёта, и человек сможет продолжить деятельность как самозанятый — но только при соответствии условиям этого режима.

Аналогичные требования касаются тех, кто работал на упрощенке или розничном налоге. Если они планируют перейти на новый режим упрощённой декларации, уведомление также нужно подать до 1 марта 2026 года. В противном случае налогоплательщик будет переведён на общеустановленный режим и сможет вернуться на упрощённую декларацию только после года работы на общем режиме.

ДГД Алматы призывает всех заранее изучить новые нормы Налогового кодекса и вовремя подать необходимые уведомления, чтобы сохранить удобный режим налогообложения.