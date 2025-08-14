Завтра на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Символический выбор места, военная повестка и стратегические интересы сторон формируют вокруг саммита сложную политическую комбинацию, в которой ставки выходят далеко за рамки двусторонних отношений. Подробнее об этом — в материале корреспондента BAQ.KZ.

Почему именно Аляска

Выбор Аляски в качестве места переговоров несёт историческую, политическую и стратегическую нагрузку. Территория, принадлежавшая Российской империи до продажи США в 1867 году, отсылает к вековой истории российско-американских отношений.

Политолог Ералы Нуржума подчёркивает: географическая близость Аляски к России через Берингов пролив делает её точкой пересечения интересов и потенциальной зоны конкуренции в Арктике.

"Проведение встречи именно здесь можно воспринимать как сигнал готовности к диалогу в точке соприкосновения интересов. Но это и демонстрация, что США сохраняют инициативу, приглашая Россию на свою территорию. Для Вашингтона — это закрепление психологического преимущества, для Москвы — возможность выйти из изоляции на условиях, публично фиксирующих американскую доминанту", — отметил он.

Нуржума считает, что Путин может использовать встречу как инструмент политической манипуляции:

"На мой взгляд, план Путина — пообещать что угодно, чтобы добиться встречи. А когда Трамп пафосно её организует, Путин сделает его заложником: Трамп будет вынужден объявить дипломатической победой даже пустые договорённости, лишь бы не признавать, что его снова обманули".

Эксперты выделяют четыре ключевых смысла в выборе локации:

Историческая отсылка. Встреча на территории, некогда принадлежавшей России, подчёркивает изменчивость границ и уязвимость имперских амбиций.

Нейтральность под контролем. Аляска воспринимается как компромиссная площадка: формально — не вызывающая отторжения у Москвы, фактически — полностью под контролем США.

Имиджевые цели. Для Трампа — демонстрация лидерства и способности вести диалог. Для Путина — способ вернуться в международную повестку как равноправный игрок.

Китайский фактор. Близость к Дальнему Востоку создаёт условия для обсуждения влияния Пекина в Арктике и его роли в глобальной архитектуре безопасности.

Украина: тема №1

Главной темой саммита, по мнению экспертов, станет война в Украине. Москва, вероятно, будет настаивать на признании контроля над оккупированными территориями, нейтральном статусе Украины и гарантиях доступа к Крыму. США будут добиваться участия Киева в переговорах и сохранения украинского суверенитета.

Обсуждается также идея "воздушного перемирия" — взаимного отказа от ударов вглубь территории друг друга. Однако реализация этой концепции сопряжена с серьёзными внутренними и внешними вызовами.

Политолог Ералы Нуржума подчёркивает:

"Воздушный террор Украины — это чистое варварство, абсолютно бессмысленное с военной точки зрения. Это варварство препятствует любым переговорам, разговорам и уступкам".

Он добавляет, что и удары Украины по российской территории несут серьёзную нагрузку для Москвы:

"Когда ежедневно взрываются склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы, когда прилетают по военным объектам — это, может быть, и не критично с точки зрения поражающей силы, но чрезвычайно затратно: экономически, политически, социально. В такой обстановке сложно делать вид, что войны как будто нет".

Эксперт указывает и на внутренний фактор: Россия вложила значительные средства в производство ударных дронов. Эта отрасль превратилась в самостоятельный сектор экономики. По его словам, резкое сокращение госзаказа на беспилотники, особенно в регионах, где это стало градообразующим производством, чревато социально-экономической дестабилизацией. Поэтому отказаться от применения этих систем без внутренних потерь — крайне сложно.

Что ещё на повестке

Помимо украинской темы, место встречи делает вероятным обсуждение стратегического взаимодействия в Арктике, в том числе в экономике, навигации, военном присутствии, а также контроль над вооружениями и формирование новой конфигурации отношений США и России на фоне противостояния с Китаем.

Эксперты подчёркивают: стратегического прорыва по итогам встречи ожидать не стоит. Однако частичное соглашение может позволить Москве закрепить статус прямого переговорщика с США, минуя Европу, а Вашингтону — продемонстрировать контроль над ситуацией.

Политолог Жанат Момынкулов считает:

"Это скорее тактическая пауза, чем новая эпоха. Обе стороны тестируют реакции друг друга и мирового сообщества, фиксируют позиции и прощупывают границы возможных уступок. Для Путина встреча — шанс вернуть себе статус легитимного игрока. Для США — возможность показать готовность к диалогу, не поступаясь принципами".

Он отмечает, что предложения Москвы будут жёсткими:

"Отказ от части территорий, нейтральный статус, невозможность вступления в НАТО, ограничения на военное сотрудничество с Западом — всё это неприемлемо для Украины. Поэтому вероятен либо временный режим прекращения огня, либо продолжение переговоров без финального соглашения".

Даже при сохраняющейся поддержке Украины со стороны США и ЕС, в Киеве опасаются, что ключевые решения могут быть приняты за их спиной.

"Если Трамп пойдёт на уступки или согласится сократить военную помощь, это серьёзно подорвёт позиции Киева. Это может открыть путь к смягчению санкций против России и вызвать цепную реакцию внутри НАТО и ЕС, где уже есть государства, выступающие за восстановление экономических связей с Москвой", — говорит Момынкулов.

Центральная Азия: между вызовами и возможностями

По оценке экспертов, в политическом плане кардинальных изменений для региона не предвидится — Центральная Азия, включая Казахстан, по-прежнему будет придерживаться нейтрального курса, и это остаётся практически бесспорным.

Вместе с тем, в случае ослабления противостояния между Россией и Западом у Казахстана появятся дополнительные возможности для расширения экономического сотрудничества с обеими сторонами без риска применения вторичных санкций. Потенциальное снижение международного давления на Москву может одновременно усилить её влияние в регионе, что потребует от Астаны ещё более выверенного и гибкого подхода во внешней политике.

В долгосрочной перспективе Центральная Азия может получить значительные преимущества, позиционируя себя как ключевой транзитный узел между Россией, Китаем и странами Запада в рамках новых транспортных и энергетических инициатив.

Встреча на Аляске — стратегический выбор с символическим, политическим и правовым подтекстом. Она не остановит войну одномоментно, но может запустить новые дипломатические комбинации. Противостояние может смягчиться, а роль России, США, Европы и Китая в новом мировом порядке начнёт выстраиваться по-новому.