Постановлением Правительства Республики Казахстан Канафин Таласбек Ахмединович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передает BAQ.KZ.

Родился в 1986 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2008 году системным администратором ТОО "Астыкжан-Караганда", город Астана.

С 2009 по 2016 гг. работал в структуре АО "Национальные информационные технологии" на различных должностях: от главного специалиста до ведущего инженера и руководителя проекта.

2017-2019 гг. – начальник отдела информационных технологий, заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

2019-2024 гг. – работа в структуре Министерства иностранных дел РК на различных должностях: от и.о. заместителя Департамента административной работы и контроля до заместителя директора Департамента цифровизации.

С февраля 2020 года по настоящее время – директор Департамента цифровизации Министерства иностранных дел РК.