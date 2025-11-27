В Жетісу в рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан" состоялась акция в необычном формате под названием "Таза Қазақстан – наше будущее!", передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат области.

В Талдыкоргане организаторы выразили признательность работникам, ежедневно занимающимся уборкой улиц, угостив их горячим чаем и присоединившись к очистке городской территории.

По словам организаторов, в мероприятии приняли участие 50 человек. Участники подчеркнули, что акция направлена не только на поддержание чистоты, но и на укрепление экологической культуры, а также повышение социальной ответственности среди жителей региона.

Директор КГУ "Жетісу жастары" Шамиль Ванкеев отметил, что забота о природе должна быть ежедневной привычкой каждого человека. Он подчеркнул, что чистота города — это общая обязанность общества, а каждый собранный пакет мусора отражает единство и взаимную поддержку.

Студентка и участница клуба "TAZA ECO" Акерке Досымханкызы подчеркнула важность уважения к труду уборщиков и личной ответственности каждого. Она отметила, что подобные акции помогают формировать внимательное отношение к окружающей среде и побуждают молодёжь участвовать в общественно полезных инициативах.

С начала года в регионе в рамках программы "Таза Қазақстан" проведено более 400 мероприятий с участием молодежи, направленных на улучшение экологической ситуации и формирование культуры чистоты.