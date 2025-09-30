Казахстанская федерация футбола утвердила известного специалиста Талгата Байсуфинова временно исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной, передаёт BAQ.KZ.

Под руководством Байсуфинова команда проведёт ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата мира-2026 — против Лихтенштейна 10 октября и Северной Македонии 13 октября.

Талгат Байсуфинов уже дважды возглавлял сборную Казахстана — в 2016–2017 и 2020–2022 годах. В настоящее время он является ментором тренеров молодёжной сборной U-21.

В КФФ выразили уверенность в профессионализме специалиста и пожелали ему успехов. При этом федерация продолжает переговоры с кандидатами на пост главного тренера национальной команды. На финальной стадии отбора находятся три иностранных специалиста.