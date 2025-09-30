Талгат Байсуфинов назначен и.о. главного тренера сборной Казахстана по футболу
Казахстанская федерация футбола утвердила известного специалиста Талгата Байсуфинова временно исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной, передаёт BAQ.KZ.
Под руководством Байсуфинова команда проведёт ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата мира-2026 — против Лихтенштейна 10 октября и Северной Македонии 13 октября.
Талгат Байсуфинов уже дважды возглавлял сборную Казахстана — в 2016–2017 и 2020–2022 годах. В настоящее время он является ментором тренеров молодёжной сборной U-21.
В КФФ выразили уверенность в профессионализме специалиста и пожелали ему успехов. При этом федерация продолжает переговоры с кандидатами на пост главного тренера национальной команды. На финальной стадии отбора находятся три иностранных специалиста.
