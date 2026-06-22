Талгат Байсуфинов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила об уходе Талгата Байсуфинова из сборной Казахстана, передает BAQ.KZ.

"Казахстанская федерация футбола сообщает, что Талгат Маруанович Байсуфинов принял решение покинуть пост главного тренера национальной сборной Казахстана. КФФ с сожалением приняла отставку главного тренера и с уважением отнеслась к его решению", – говорится в официальном сообщении федерации.

В федерации также подчеркнули, что за время работы во главе команды Талгат Байсуфинов показал лучший результат среди всех своих периодов в сборной, включая домашнюю ничью с Бельгией в отборочном цикле чемпионата мира. Под его руководством команда вернула уверенность в своих силах и улучшила позиции в рейтинге ФИФА.

КФФ поблагодарила Талгата Байсуфинова за работу в сборной и вклад в развитие команды.

Информацию о новом тренерском штабе в федерации пообещали предоставить позже, добавив, что подготовка к ближайшим матчам продолжается по плану.