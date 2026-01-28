Федерация футбола Казахстана сообщила о назначении Талгата Байсуфинова на должность главного тренера национальной сборной Казахстана, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Федерации, Талгат Байсуфинов в третий раз возглавил национальную команду. Впервые к обязанностям главного тренера он приступил в октябре 2025 года. Под его руководством сборная Казахстана провела ряд матчей в отборочном этапе чемпионата мира 2026 года. В частности, казахстанская команда одержала победу над сборной Лихтенштейна со счетом 4:0, а также сыграла вничью с командами Северной Македонии (1:1) и Бельгии (1:1).

Ранее Талгат Байсуфинов уже дважды занимал пост главного тренера сборной Казахстана – в 2016-2017 и 2020-2022 годах.

В разные годы он работал главным тренером ряда отечественных футбольных клубов, включая "Есиль-Богатырь" (Петропавловск), "Аксу", "Иртыш" (Павлодар) и "Акжайык" (Уральск), а также возглавлял молодежную сборную Казахстана.

В качестве футболиста Талгат Байсуфинов выступал за клубы "Иртыш", "Металлург", "Енбек", "Экибастузец", "Жетысу" и "Восток".