Талибы обеспокоены планами США депортировать афганцев через Пакистан

Власти движения «Талибан» выразили обеспокоенность сообщениями о планах США выслать более 150 граждан Афганистана через Пакистан с последующим возвращением на родину. Среди них — родственники афганцев, помогавших американским военным до вывода войск в 2021 году. Представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи заявил, что Вашингтон должен учитывать права высылаемых и согласовывать такие решения с афганской стороной. По его словам, власти готовы к взаимодействию по этому вопросу.

О планах депортации сообщили американские СМИ и правозащитная организация AfghanEvac, которая помогает бывшим афганским союзникам США. Поскольку Вашингтон не может напрямую отправлять депортируемых в Афганистан, их предполагается сначала доставить в Пакистан, а затем выслать на родину. Правозащитники предупреждают, что возвращение бывших союзников США и их семей может поставить их жизни под угрозу.

Хотя после прихода к власти «Талибан» объявил всеобщую амнистию, ООН фиксировала сообщения о внесудебных казнях, задержаниях и других нарушениях прав человека. Ситуацию осложняют отношения между Кабулом и Исламабадом. В начале года Пакистан распорядился задерживать афганцев, находящихся в стране без виз. За последние годы миллионы афганцев были вынуждены вернуться на родину в рамках политики репатриации.