Афганистан оказался в цифровой изоляции: талибы полностью отключили интернет по всей стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Как сообщают афганские СМИ в изгнании, официальная причина — "борьба с аморальным поведением". На деле же решение лишило миллионы жителей доступа к образованию, медицине, торговле и информации.

В ООН предупредили о катастрофических последствиях.

К уже существующим добавляется новый кризис, который негативно скажется на жизни афганского народа, — заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам Индрика Ратватте.

В Human Rights Watch подчеркнули, что интернет-запрет лишает афганцев базовых прав и обрубает им жизненно важные ресурсы. Особенно тяжёлое положение у женщин и девочек: с учёбы в университетах и школах их давно отстранили, а онлайн-курсы оставались единственным способом получить образование.

Экономисты прогнозируют и серьёзный финансовый удар. Миллионные убытки и парализованная торговля грозят усугубить гуманитарный кризис, от которого Афганистан и без того страдает после разрушительного сентябрьского землетрясения.