В Афганистане введён новый запрет, ударивший по академической среде и свободе слова, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Министерство высшего образования, контролируемое талибами, исключило из университетских программ 679 книг, признав их "антишариатскими".

Под удар попали 140 книг, написанных женщинами, 310 книг иранских авторов и издателей, а также десятки учебников и пособий по различным предметам. В письме афганским вузам заместитель директора по научной работе Минобразования Зиаур Рахман Арюби сообщил, что решение принято после анализа "религиозными учёными и экспертами". По их словам, публикации "нарушают исламские законы в трактовке талибов". Кроме того, университетам предписано отменить 18 курсов, признанных "противоречащими шариату". Более 200 дисциплин находятся на рассмотрении и также могут быть исключены.

Член комиссии по книгам в беседе с BBC пояснил, что ограничение затронуло иранских авторов, чтобы "предотвратить проникновение иранского контента в образовательные программы Афганистана". С августа 2021 года, после возвращения к власти, талибы ужесточили контроль над жизнью женщин, фактически исключив их из системы образования и общественной жизни. Женщинам запрещено учиться в средних школах и вузах, а также появляться на улице без сопровождения мужчины.

Международные правозащитные организации на этой неделе отметили четырёхлетие запрета на доступ девушек к среднему образованию, введённого талибами после ухода войск США и НАТО.