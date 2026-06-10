Талибы заявили о гибели мирных жителей после ударов Пакистана

Пакистан нанес авиаудары по нескольким объектам в приграничных районах Афганистана, заявив об уничтожении 26 боевиков. Власти Афганистана, контролируемые движением "Талибан", сообщили о гибели мирных жителей, включая детей, передает BAQ.kz со ссылкой на bbc.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что удары были нанесены по четырем целям вблизи афгано–пакистанской границы.

По его словам, операция стала ответом на недавние террористические атаки на территории Пакистана. Целями стали предполагаемые укрытия боевиков, учебный центр и склад боеприпасов.

"Пакистан всегда стремился к поддержанию мира и стабильности в регионе, но безопасность и защита наших граждан остаются нашим главным приоритетом", – заявил Тарар.

В Кабуле сообщили о жертвах среди мирных жителей

Представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид заявил, что удары были нанесены по объектам в провинциях Кунар, Хост и Пактика.

По его данным, в результате авиаударов погибли 11 детей, одна женщина и один пожилой мужчина.

Отношения между Исламабадом и Кабулом остаются напряженными из–за вопросов безопасности на общей границе.

Пакистан регулярно обвиняет афганскую сторону в предоставлении убежища вооруженным группировкам, которые совершают нападения на пакистанской территории. Власти Афганистана эти обвинения отвергают и заявляют, что не позволяют использовать свою территорию для угроз соседним государствам.

Нынешние удары стали одним из самых серьезных инцидентов за последние месяцы после периода относительного затишья в приграничных районах.