Талибы заявили о гибели мирных жителей после ударов Пакистана
Исламабад заявил об уничтожении боевиков, власти Афганистана сообщили о жертвах среди мирного населения.
Сегодня 2026, 18:44
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