Там где была Billie Eilish: казахстанская певица покоряет мир
Казахстанская певица Yenlik стала первой артисткой из страны, которой удалось выступить на международном шоу COLORS, передаёт BAQ.KZ.
Это проект, известный минималистичным форматом: только артист, музыка и цветной фон. Именно здесь появились новые мировые звёзды, такие как Billie Eilish и Joji.
Для казахстанской артистики Yenlik участие в шоу стало важной карьерной вехой. Ранее попытки попасть на проект не приносили результата, а в этот раз инициатива исходила от команды COLORS. По словам певицы, кураторы ценят индивидуальность и авторское звучание, а осознанное использование казахского языка помогло подчеркнуть её уникальность и художественный образ.
Выступление на COLORS открывает для Yenlik новые возможности на мировой сцене и демонстрирует, что казахстанская музыка способна конкурировать с лучшими артистами мира.
