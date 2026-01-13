Казахстанская певица Yenlik стала первой артисткой из страны, которой удалось выступить на международном шоу COLORS, передаёт BAQ.KZ.

Это проект, известный минималистичным форматом: только артист, музыка и цветной фон. Именно здесь появились новые мировые звёзды, такие как Billie Eilish и Joji.

Для казахстанской артистики Yenlik участие в шоу стало важной карьерной вехой. Ранее попытки попасть на проект не приносили результата, а в этот раз инициатива исходила от команды COLORS. По словам певицы, кураторы ценят индивидуальность и авторское звучание, а осознанное использование казахского языка помогло подчеркнуть её уникальность и художественный образ.

Выступление на COLORS открывает для Yenlik новые возможности на мировой сцене и демонстрирует, что казахстанская музыка способна конкурировать с лучшими артистами мира.