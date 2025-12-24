В социальных сетях набирает популярность видео с участием 8-летнего Амирхана из Семея, передаёт BAQ.KZ.

Мальчик расстроился, перебирая коллекцию карточек с известными футболистами, - среди них были Лионель Месси, Криштиану Роналду и другие мировые звёзды, однако своих кумиров он так и не нашёл.

Речь идёт о казахстанских игроках футбольного клуба "Кайрат" - Темирлане Анарбекове, Дастане Сатпаеве и Шерхане Калмурзе, за выступлениями которых Амирхан внимательно следит и искренне болеет.

История быстро вызвала отклик у пользователей сети. В комментариях люди выражают поддержку юному болельщику и надеются, что футболисты "Кайрата" заметят видео. Многие отмечают игроков клуба под публикациями, призывая их откликнуться на ситуацию.