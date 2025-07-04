Прокуратура города Алматы пресекла деятельность организованной преступной группы, занимавшейся махинациями в сфере внешнеэкономической деятельности, передает BAQ.KZ. Как сообщили в ведомстве, в результате проверки выявлены факты незаконного перемещения товаров через таможенную границу с использованием поддельных документов, а также фиктивной выписки счетов-фактур без реального оказания услуг и поставок продукции.

К незаконной схеме оказались причастны руководители ряда компаний, имевших статус "уполномоченных экономических операторов в таможенной сфере". Сумма ущерба, причиненного государству в результате их деятельности, превысила 33 миллиарда тенге.

По материалам проверки возбуждено несколько уголовных дел. Суд признал обвиняемых виновными по статьям 216 и 234 Уголовного кодекса РК (уклонение от уплаты налогов и контрабанда). Им назначены наказания в виде лишения свободы сроком от двух до семи лет, а также конфискация имущества в доход государства.

Решение суда вступило в законную силу - апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.