В 2025 году в бюджеты стран Евразийского экономического союза поступило 14,4 млрд долларов ввозных таможенных пошлин. Это на 0,9 млрд долларов, или 5,9%, меньше, чем в 2024 году. На территории Казахстана сумма уплаченных пошлин при этом выросла. Такие данные привели высшие органы госаудита и финансового контроля стран ЕАЭС по итогам совместной проверки.

Аудиторы проверили, как в 2025 году зачисляли и распределяли ввозные таможенные пошлины и перечисляли их в бюджеты стран союза. Координатором проверки выступила Высшая аудиторская палата Казахстана, итоги подвели на заседании под председательством Алихана Смаилова.

В обсуждении участвовали член Аудиторской палаты Армении Жирайр Мхитарян, председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов, аудитор Счётной палаты Кыргызстана Алимжан Байгазаков, заместитель председателя Счётной палаты России Галина Изотова, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов и представители уполномоченных госорганов стран ЕАЭС.

По словам Смаилова, совместный контроль стал одним из элементов интеграции на евразийском экономическом пространстве. Кроме своей основной задачи, он помогает совершенствовать механизмы управления ресурсами ЕАЭС.

«Убежден, что дальнейшая интеграция наших усилий в сфере аудита ввозных таможенных пошлин будет способствовать устойчивому развитию ЕАЭС и защите экономических интересов наших стран», – подчеркнул председатель ВАП.

С докладом о результатах проверки выступил член ВАП Ардак Тенгебаев. Он сообщил, что на территории Казахстана сумма уплаченных ввозных таможенных пошлин в 2025 году выросла на 3,7 млн долларов.

Нарушений действующих нормативов проверка не выявила. Уполномоченные органы стран ЕАЭС соблюдали порядок распределения и перечисления пошлин.

Отдельно аудиторы упомянули 3,5 млрд теңге пошлин, которые заплатили недропользователи в Казахстане. Эти деньги не распределяются между бюджетами стран союза, так как относятся к контрактам, заключённым до 1 июля 2010 года. По этому поводу ВАП Казахстана внесла оговорку в сводный отчёт совместной проверки.

Участники заседания утвердили сводный отчёт. В нём собраны результаты проверки и предложения, как улучшить межгосударственные финансовые процедуры. Документ направят на рассмотрение правительствам и парламентам стран ЕАЭС.

В завершение Смаилов поблагодарил коллег за активную работу и конструктивные предложения.