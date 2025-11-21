Таможня выявила нарушения и доначислила в бюджет 31 млрд тенге
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил о результатах работы за январь–октябрь 2025 года. В этот период проведено 830 таможенных проверок, по итогам которых в бюджет доначислено 31 млрд тенге, взыскано 24 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
Нарушения выявлены в 81% проверок. По сравнению с прошлым годом суммы доначислений выросли на 172%, а взысканий — на 266%. Кроме того, возбуждено 534 административных дела за нарушения таможенного законодательства.
Наиболее частыми нарушениями стали:
- недостоверное определение таможенной стоимости товаров — 40%;
- неверная классификация товаров по ТН ВЭД — 20%;
- нецелевое использование товаров с ограничениями — 11%;
- нарушение условий таможенных процедур, включая временный ввоз — 9%.
За недостоверные сведения в таможенной декларации предусмотрена административная ответственность по статье 551 КоАП РК. В случае превышения суммы неуплаченных таможенных платежей и налогов в 10 000 МРП наступает уголовная ответственность по статье 236 УК РК.
Комитет призвал бизнес строго соблюдать таможенные правила, чтобы избежать штрафов и уголовной ответственности.
