  • 26 Мая, 14:30
  • BAIGENEWS

Танец над зеркалом степи: индийская артистка показала Казахстан миру

Танцовщица из Индии исполнила танец на фоне уникального пейзажа Мангистау.

Сегодня, 12:36
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Nivetha Shree Сегодня, 12:36
Сегодня, 12:36
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Фото: Nivetha Shree

Природа Казахстана продолжает вдохновлять артистов со всего мира. Танцовщица из Индии Nivetha Shree опубликовала в Instagram завораживающее видео, где исполняет традиционный танец на фоне солончака Тузбаир в Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

После прошедшего дождя поверхность солончака превратилась в зеркальное озеро, став идеальной естественной декорацией для её перформанса.

Тузбаир — одно из уникальных природных мест Казахстана: протяжённый солончак, окружённый скалами, который в определённые сезоны напоминает марсианский пейзаж или безбрежное зеркало. Его рельеф сочетает в себе степи, останцовые горы и резкие обрывы, создавая завораживающую атмосферу.

Видео с танцем собрало множество восторженных отзывов в соцсетях — пользователи отмечают, что сочетание культурного искусства и пейзажей Казахстана производит сильное впечатление.

 
 
 
 
 
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Публикация от Nivetha Shree (@niveetha_dancer)

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