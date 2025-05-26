Природа Казахстана продолжает вдохновлять артистов со всего мира. Танцовщица из Индии Nivetha Shree опубликовала в Instagram завораживающее видео, где исполняет традиционный танец на фоне солончака Тузбаир в Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

После прошедшего дождя поверхность солончака превратилась в зеркальное озеро, став идеальной естественной декорацией для её перформанса.

Тузбаир — одно из уникальных природных мест Казахстана: протяжённый солончак, окружённый скалами, который в определённые сезоны напоминает марсианский пейзаж или безбрежное зеркало. Его рельеф сочетает в себе степи, останцовые горы и резкие обрывы, создавая завораживающую атмосферу.

Видео с танцем собрало множество восторженных отзывов в соцсетях — пользователи отмечают, что сочетание культурного искусства и пейзажей Казахстана производит сильное впечатление.