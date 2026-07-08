Танкер получил повреждения в Ормузском проливе
Судно было поражено неизвестным снарядом, обстоятельства инцидента выясняются.
Сегодня 2026, 04:01
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Сегодня 2026, 04:01Сегодня 2026, 04:01
142Фото: Reuters
Танкер, проходивший через Ормузский пролив, получил повреждения после попадания неизвестного снаряда. Об этом сообщил Центр координации морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).
По предварительной информации, в результате инцидента судно получило структурные повреждения. При этом погибших и пострадавших нет, также не зафиксировано загрязнения окружающей среды.
В UKMTO сообщили, что продолжают расследование обстоятельств происшествия. Морским судам, проходящим через Ормузский пролив, рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности.
Информация о том, под флагом какого государства следовал танкер, пока не раскрывается.