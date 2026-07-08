Танкер получил повреждения в Ормузском проливе

Танкер, проходивший через Ормузский пролив, получил повреждения после попадания неизвестного снаряда. Об этом сообщил Центр координации морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

По предварительной информации, в результате инцидента судно получило структурные повреждения. При этом погибших и пострадавших нет, также не зафиксировано загрязнения окружающей среды.

В UKMTO сообщили, что продолжают расследование обстоятельств происшествия. Морским судам, проходящим через Ормузский пролив, рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности.

Информация о том, под флагом какого государства следовал танкер, пока не раскрывается.