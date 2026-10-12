Танкер попал под удар неизвестного снаряда в Ормузском проливе
Экипаж судна не пострадал, утечки нефти и ущерба окружающей среде не зафиксировано.
12 Октября 2026, 05:32
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12 Октября 2026, 05:3212 Октября 2026, 05:32
47Фото: UKMTO
В Ормузском проливе танкер, направлявшийся к выходу из акватории, подвергся удару неизвестного снаряда. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
По информации ведомства со ссылкой на офицера по безопасности судна (CSO), снаряд попал в левый борт танкера.
Все члены экипажа находятся в безопасности. Ущерба окружающей среде, в том числе утечки нефти, не зафиксировано.
В настоящее время компетентные органы расследуют обстоятельства происшествия.
UKMTO рекомендовало судам, находящимся в этом районе, соблюдать повышенную осторожность и незамедлительно сообщать ведомству о любых подозрительных действиях.
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