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Танкер попал под удар неизвестного снаряда в Ормузском проливе

Экипаж судна не пострадал, утечки нефти и ущерба окружающей среде не зафиксировано.

12 Октября 2026, 05:32
АВТОР
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UKMTO 12 Октября 2026, 05:32
12 Октября 2026, 05:32
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Фото: UKMTO

В Ормузском проливе танкер, направлявшийся к выходу из акватории, подвергся удару неизвестного снаряда. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По информации ведомства со ссылкой на офицера по безопасности судна (CSO), снаряд попал в левый борт танкера.

Все члены экипажа находятся в безопасности. Ущерба окружающей среде, в том числе утечки нефти, не зафиксировано.

В настоящее время компетентные органы расследуют обстоятельства происшествия.

UKMTO рекомендовало судам, находящимся в этом районе, соблюдать повышенную осторожность и незамедлительно сообщать ведомству о любых подозрительных действиях.

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