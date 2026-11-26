Танкер с семью тысячами тонн дизеля перевернулся у Ибицы: один человек погиб
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
У берегов испанского острова Ибица перевернулся танкер Med Emre с грузом до 7 тысяч тонн дизельного топлива. Один человек погиб, ещё шестеро госпитализированы. Теперь спасатели выясняют, попало ли топливо в Средиземное море.
На борту судна под флагом Мальты находились 17 членов экипажа. Всех удалось спасти, однако семерых доставили в больницы. Один из них позднее скончался, остальные получили лёгкие травмы и переохлаждение. Танкер следовал из Альхесираса в Барселону и перевернулся примерно в 46 километрах от Ибицы. Судно не затонуло полностью, но частично находится под водой.
Для оценки возможного ущерба задействовали самолёт и специализированное судно Clara Campoamor. Глава правительства Балеарских островов Марга Прохенс заявила, что информации о возможном разливе топлива пока мало.
Авария вызывает особую тревогу из-за экологической ценности местной акватории: подводные луга посидонии у берегов Ибицы входят в территорию Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причины крушения пока неизвестны.
Самое читаемое
- В Степногорске частные дома впервые подключат к городскому теплу
- Метро «Калкаман» и беспилотный LRT: как меняется транспорт Казахстана
- Будет ли 31 декабря выходным ответили в Минтруда
- Токаев приехал к Путину с большой делегацией: о чём говорили в Кремле
- Токаев похвалил Путина за успехи российской дипломатии