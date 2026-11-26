У берегов испанского острова Ибица перевернулся танкер Med Emre с грузом до 7 тысяч тонн дизельного топлива. Один человек погиб, ещё шестеро госпитализированы. Теперь спасатели выясняют, попало ли топливо в Средиземное море.

На борту судна под флагом Мальты находились 17 членов экипажа. Всех удалось спасти, однако семерых доставили в больницы. Один из них позднее скончался, остальные получили лёгкие травмы и переохлаждение. Танкер следовал из Альхесираса в Барселону и перевернулся примерно в 46 километрах от Ибицы. Судно не затонуло полностью, но частично находится под водой.

Для оценки возможного ущерба задействовали самолёт и специализированное судно Clara Campoamor. Глава правительства Балеарских островов Марга Прохенс заявила, что информации о возможном разливе топлива пока мало.

Авария вызывает особую тревогу из-за экологической ценности местной акватории: подводные луга посидонии у берегов Ибицы входят в территорию Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причины крушения пока неизвестны.