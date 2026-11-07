Танкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе

Пожар произошёл на танкере после подрыва на мине в восточной части Ормузского пролива. Об этом сообщили Военно-морские силы Ирана.

Как передаёт Al Jazeera, по утверждению иранской стороны, судно проходило через запрещённый участок пролива. При этом его навигационные системы были отключены, а экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения.

В результате взрыва танкер потерял ход. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.