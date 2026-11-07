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Танкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе

По данным ВМС Ирана, судно двигалось по запрещённому участку и не реагировало на предупреждения.

7 Ноября 2026, 19:13
АВТОР
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Al Jazeera 7 Ноября 2026, 19:13
7 Ноября 2026, 19:13
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Фото: Al Jazeera

Пожар произошёл на танкере после подрыва на мине в восточной части Ормузского пролива. Об этом сообщили Военно-морские силы Ирана.

Как передаёт Al Jazeera, по утверждению иранской стороны, судно проходило через запрещённый участок пролива. При этом его навигационные системы были отключены, а экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения.

В результате взрыва танкер потерял ход. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

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