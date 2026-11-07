Танкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе
По данным ВМС Ирана, судно двигалось по запрещённому участку и не реагировало на предупреждения.
7 Ноября 2026, 19:13
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7 Ноября 2026, 19:137 Ноября 2026, 19:13
181Фото: Al Jazeera
Пожар произошёл на танкере после подрыва на мине в восточной части Ормузского пролива. Об этом сообщили Военно-морские силы Ирана.
Как передаёт Al Jazeera, по утверждению иранской стороны, судно проходило через запрещённый участок пролива. При этом его навигационные системы были отключены, а экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения.
В результате взрыва танкер потерял ход. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
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