Танкисты морской пехоты поразили все мишени на полигоне в Мангистау
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На полигоне «Оймаша» в Мангистау танковые экипажи бригады морской пехоты Регионального командования «Запад» провели контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин.
Как прошли стрельбы
Военнослужащие выполнили упражнения с применением штатных боеприпасов. Танковые экипажи отрабатывали поражение различных условных целей на дистанциях от 700 до 1600 метров.
Кроме стрельб, военнослужащие выполнили нормативы по укладке боекомплекта в танк, переводу отделения и вооружения боевой машины из походного положения в боевое и обратно.
Особое внимание уделили слаженности экипажей, скорости выполнения нормативов и соблюдению требований безопасности.
Кто показал лучший результат
По итогам стрельб отличилась 2-я танковая рота под командованием капитана Сунатуллы Раджапова.
Экипажи роты продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженность действий, оперативно выполнили установленные нормативы и поразили все назначенные мишени.
Лучших военнослужащих срочной службы отметили поощрениями в виде наручных часов.
Что отметил командир
Командир танкового батальона капитан Асет Саламат подчеркнул, что для танкиста практическая стрельба является важной частью профессиональной подготовки.
«Сегодняшняя штатная стрельба для нас – это своего рода посвящение в танкисты», – отметил он.
Для военнослужащих танковых подразделений День танкиста стал не только профессиональным праздником, но и возможностью продемонстрировать мастерство, слаженность и готовность выполнять поставленные задачи.
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