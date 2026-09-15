На полигоне «Оймаша» в Мангистау танковые экипажи бригады морской пехоты Регионального командования «Запад» провели контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин.

Как прошли стрельбы

Военнослужащие выполнили упражнения с применением штатных боеприпасов. Танковые экипажи отрабатывали поражение различных условных целей на дистанциях от 700 до 1600 метров.

Кроме стрельб, военнослужащие выполнили нормативы по укладке боекомплекта в танк, переводу отделения и вооружения боевой машины из походного положения в боевое и обратно.

Особое внимание уделили слаженности экипажей, скорости выполнения нормативов и соблюдению требований безопасности.

Кто показал лучший результат

По итогам стрельб отличилась 2-я танковая рота под командованием капитана Сунатуллы Раджапова.

Экипажи роты продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженность действий, оперативно выполнили установленные нормативы и поразили все назначенные мишени.

Лучших военнослужащих срочной службы отметили поощрениями в виде наручных часов.

Что отметил командир

Командир танкового батальона капитан Асет Саламат подчеркнул, что для танкиста практическая стрельба является важной частью профессиональной подготовки.

«Сегодняшняя штатная стрельба для нас – это своего рода посвящение в танкисты», – отметил он.

Для военнослужащих танковых подразделений День танкиста стал не только профессиональным праздником, но и возможностью продемонстрировать мастерство, слаженность и готовность выполнять поставленные задачи.