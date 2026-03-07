Танкисты отработали задачи по поражению целей в боевых условиях
Танковые экипажи отработали задачи по поражению целей на различных дистанциях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На учебно-тренировочном полигоне Усть-Каменогорского гарнизона состоялись плановые занятия по боевой подготовке с выполнением стрельб из вооружения танка Т-72 штатным снарядом, передает BAQ.KZ.
В них приняли участие управление танкового батальона, офицеры и военнослужащие по контракту.
В условиях, максимально приближенных к боевым, танковые экипажи отработали задачи по поражению целей на различных дистанциях. Особое внимание уделялось оперативному принятию решений и согласованности действий экипажа.
– Мы увидели слаженную работу танковых экипажей, личный состав продемонстрировал уверенное владение техникой и высокий уровень подготовки. Подобные тренировки повышают нашу боеспособность и готовность к выполнению задач любой сложности, – отметил командир 2-й танковой роты лейтенант Ерболат Енсебаев.
Стрельба из вооружения танка штатным снарядом является базовым элементом боевой подготовки танкистов. При поражении целей военнослужащие продемонстрировали навыки точного применения вооружения и взаимодействия в составе подразделений. Стрельбы прошли организованно, с соблюдением всех требований безопасности.
Самое читаемое
- В "Астана-РЭК" прокомментировали странную вспышку в небе над столицей
- ВИЧ в Казахстане: где живёт больше всего носителей инфекции - свежая статистика от Минздрава
- Почти 100 лет печёт хлеб: история одного предприятия в СКО
- Казахстанцы просят Air Astana вернуть их домой из-за эскалации на Ближнем Востоке
- Трамп назвал условие сделки с Ираном