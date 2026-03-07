  • Главная
Танковые экипажи отработали задачи по поражению целей на различных дистанциях.

Фото: Министерство обороны РК

На учебно-тренировочном полигоне Усть-Каменогорского гарнизона состоялись плановые занятия по боевой подготовке с выполнением стрельб из вооружения танка Т-72 штатным снарядом, передает BAQ.KZ

В них приняли участие управление танкового батальона, офицеры и военнослужащие по контракту.

В условиях, максимально приближенных к боевым, танковые экипажи отработали задачи по поражению целей на различных дистанциях. Особое внимание уделялось оперативному принятию решений и согласованности действий экипажа.

– Мы увидели слаженную работу танковых экипажей, личный состав продемонстрировал уверенное владение техникой и высокий уровень подготовки. Подобные тренировки повышают нашу боеспособность и готовность к выполнению задач любой сложности, – отметил командир 2-й танковой роты лейтенант Ерболат Енсебаев. 

Стрельба из вооружения танка штатным снарядом является базовым элементом боевой подготовки танкистов. При поражении целей военнослужащие продемонстрировали навыки точного применения вооружения и взаимодействия в составе подразделений.  Стрельбы прошли организованно, с соблюдением всех требований безопасности.

