Казахстан располагает 18 месторождениями руд, содержащих тантал, при этом около 80% запасов сосредоточено в редкометалльных гематитовых месторождениях Восточного и Северного Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК в ответ на запрос корреспондента BAQ.KZ.

Тантал – редкий и дорогостоящий металл, применяемый в электронике, аэрокосмической и оборонной промышленностях, медицинском оборудовании и высокотехнологичных сплавах. Геологические особенности Восточного и Северного Казахстана, которые сложились миллионы лет назад, определили именно здесь образование богатых танталом пегматитовых жил и рассеянных руд.

По данным Минпрома, из 18 выявленных в стране месторождений руд, содержащих тантал, в 12 фиксируется также присутствие ниобия как сопутствующего компонента. Около 80% всего ресурсного потенциала тантала сосредоточено именно в Восточно- и Северо-Казахстанской областях, что формирует основу для региональных стратегий промышленного развития и экономической политики.

Это, в свою очередь, формирует выраженный региональный промышленный потенциал. Для Восточного Казахстана, где традиционно развит горно-металлургический комплекс, тантал усиливает сырьевую специализацию региона в сегменте стратегических металлов. Для Северного Казахстана, где исторически доминируют агропромышленный сектор и машиностроение, развитие танталовой базы может стать фактором индустриальной диверсификации.

Концентрация ресурсов позволяет снижать инфраструктурные издержки при освоении, формировать локальные кластеры и планировать развитие перерабатывающих мощностей с учетом территориальной специфики.

Стратегическое значение металла

Учитывая глобальную технологическую трансформацию, спрос на такие металлы устойчиво сохраняется. В министерстве отмечают, что Казахстан уже входит в число стран, поставляющих тантал на мировой рынок в виде сплавов, изделий и порошков. Это означает, что страна присутствует не только в сырьевом сегменте, но и в части переработки.

Государственная политика в сфере редких металлов направлена не только на экспорт сырья, но и на развитие глубокой переработки. По танталу в стране налажены стадии переработки продукции. Такой подход позволяет увеличивать добавленную стоимость внутри страны и снижать зависимость от исключительно сырьевой модели.

Освоение танталовых месторождений, с учетом сопутствующего ниобия, создает основу для комплексной переработки и более эффективного использования минеральной базы.

Геоэкономический контекст

На фоне усиления глобальной конкуренции за стратегические ресурсы тантал рассматривается многими странами как металл, имеющий значение для технологической и промышленной безопасности. В этих условиях наличие значительной ресурсной базы в Восточном и Северном Казахстане усиливает позиции страны в международной цепочке поставок редких металлов.

В министерстве подчеркивают, что в работе с инвесторами Казахстан придерживается сбалансированной политики, обеспечивая привлечение капитала при одновременной защите национальных интересов.

Концентрация около 80% запасов тантала в Восточном и Северном Казахстане – это не только геологический показатель, но и стратегический промышленный ресурс. При последовательном развитии переработки и инфраструктуры он способен усилить региональные экономики, расширить экспортный потенциал и укрепить позиции Казахстана на мировом рынке редких металлов.