В китайской робототехнике одновременно бум и крах. Одни компании выстраиваются в очередь на биржу, другие объявляют банкротство. За последние 19 месяцев больше 20 производителей роботов в Китае обанкротились, были ликвидированы или закрыли целые направления, пишут китайские СМИ со ссылкой на судебные решения.

Кто разорился

В июле суд Шэньчжэня принял заявление кредиторов о ликвидации Yinghe Robotics. Компанию основали в 2020 году, на пике её оценивали в 500 млн долларов, а среди акционеров были Meituan, ByteDance и местные госструктуры. Первое собрание кредиторов прошло 19 октября.

В мае суд принял к рассмотрению дело о ликвидации шанхайской DeepBlue Robotics. Её оценка доходила до 14 млрд юаней, а долги по зарплате сотрудникам превысили 23 млн юаней. В сентябре кредиторы потребовали банкротства производителя роботов для чистки бассейнов Zhicheng Power.

В 2025 году процедура ликвидации началась у CloudMinds. Её материнскую компанию на пике оценивали больше чем в 20 млрд юаней.

Всего с февраля 2025 по сентябрь 2026 года закрылись или ушли в банкротство больше 20 компаний как минимум из 11 разных направлений робототехники.

Деньги есть, а выживают не все

При этом инвестиций в отрасль меньше не становится. За первые восемь месяцев 2026 года робототехника привлекла 124,51 млрд юаней, это около 17,5 млрд долларов и вдвое больше, чем за весь 2025 год. К июлю 50 робототехнических компаний начали процедуру выхода на биржу.

Почему рушатся компании

Китайские обозреватели говорят о двух пузырях сразу. Первый технологический: роботы, которые эффектно выглядят на презентациях, так и не доходят до реального применения. Второй финансовый, когда компании намеренно приукрашивают своё положение ради инвесторов.

Многие фирмы живут только на чужие деньги. Своих доходов не хватает, и расходы на разработку, зарплаты и производство покрывают инвесторы. Пока финансирование льётся, компании растут и запускают показательные проекты. Как только инвесторы начинают осторожничать, денег не остаётся, и бизнес быстро рушится.

«Капитал готов платить за будущее, но рынок не будет вечно оплачивать фальшивое процветание», – пишут обозреватели.

В итоге сильные компании продолжают получать деньги и выходят на биржу, а слабые разоряются.

Что дальше

В октябре Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) выпустила доклад об отрасли «воплощённого интеллекта», как в Китае называют роботов с искусственным интеллектом. Аналитики отметили, что инвесторы и власти проявляют к сфере всё больший интерес, но наладить массовое применение и стабильную прибыль пока мешают серьёзные препятствия. Между демонстрациями роботов и реальными поставками заметный разрыв.

По прогнозу академии, в ближайшие два-три года рынок отсеет компании и проекты без реальной ценности.