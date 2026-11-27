Танцуют, но не работают: в Китае разоряются производители роботов
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В китайской робототехнике одновременно бум и крах. Одни компании выстраиваются в очередь на биржу, другие объявляют банкротство. За последние 19 месяцев больше 20 производителей роботов в Китае обанкротились, были ликвидированы или закрыли целые направления, пишут китайские СМИ со ссылкой на судебные решения.
Кто разорился
В июле суд Шэньчжэня принял заявление кредиторов о ликвидации Yinghe Robotics. Компанию основали в 2020 году, на пике её оценивали в 500 млн долларов, а среди акционеров были Meituan, ByteDance и местные госструктуры. Первое собрание кредиторов прошло 19 октября.
В мае суд принял к рассмотрению дело о ликвидации шанхайской DeepBlue Robotics. Её оценка доходила до 14 млрд юаней, а долги по зарплате сотрудникам превысили 23 млн юаней. В сентябре кредиторы потребовали банкротства производителя роботов для чистки бассейнов Zhicheng Power.
В 2025 году процедура ликвидации началась у CloudMinds. Её материнскую компанию на пике оценивали больше чем в 20 млрд юаней.
Всего с февраля 2025 по сентябрь 2026 года закрылись или ушли в банкротство больше 20 компаний как минимум из 11 разных направлений робототехники.
Деньги есть, а выживают не все
При этом инвестиций в отрасль меньше не становится. За первые восемь месяцев 2026 года робототехника привлекла 124,51 млрд юаней, это около 17,5 млрд долларов и вдвое больше, чем за весь 2025 год. К июлю 50 робототехнических компаний начали процедуру выхода на биржу.
Почему рушатся компании
Китайские обозреватели говорят о двух пузырях сразу. Первый технологический: роботы, которые эффектно выглядят на презентациях, так и не доходят до реального применения. Второй финансовый, когда компании намеренно приукрашивают своё положение ради инвесторов.
Многие фирмы живут только на чужие деньги. Своих доходов не хватает, и расходы на разработку, зарплаты и производство покрывают инвесторы. Пока финансирование льётся, компании растут и запускают показательные проекты. Как только инвесторы начинают осторожничать, денег не остаётся, и бизнес быстро рушится.
«Капитал готов платить за будущее, но рынок не будет вечно оплачивать фальшивое процветание», – пишут обозреватели.
В итоге сильные компании продолжают получать деньги и выходят на биржу, а слабые разоряются.
Что дальше
В октябре Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) выпустила доклад об отрасли «воплощённого интеллекта», как в Китае называют роботов с искусственным интеллектом. Аналитики отметили, что инвесторы и власти проявляют к сфере всё больший интерес, но наладить массовое применение и стабильную прибыль пока мешают серьёзные препятствия. Между демонстрациями роботов и реальными поставками заметный разрыв.
По прогнозу академии, в ближайшие два-три года рынок отсеет компании и проекты без реальной ценности.