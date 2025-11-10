В области Абай водитель и четверо пассажиров получили наказание за необычное "шоу" на дороге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Молодой водитель остановился на красный свет, а пассажиры вышли из машины и начали танцевать прямо на проезжей части — при этом всё снимали на видео "для развлечения".

Как сообщили в полиции региона, такое поведение нарушало правила дорожного движения и создавалo опасность для всех участников движения. Правоохранители оперативно задержали нарушителей: водитель получил штраф за нарушение правил перевозки пассажиров, а пассажиры — за мелкое хулиганство.

Инцидент быстро разлетелся по соцсетям и вызвал широкий резонанс. В ведомстве напомнили, что подобные "развлечения" на дороге недопустимы и могут иметь серьёзные последствия.