Сахарный завод в Таразе сможет перерабатывать до 300 тысяч тонн свеклы в год

Глава ведомства ознакомился с развитием агропромышленного комплекса региона, ходом модернизации сахарного производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Также глава Минсельхоза встретился с аграриями и обсудил актуальные вопросы развития отрасли и меры государственной поддержки.

В ходе поездки министр ознакомился с масштабной модернизацией Таразского сахарного завода.

С 2001 года предприятие не перерабатывало сахарную свеклу и работало преимущественно на тростниковом сырье. В 2025 году началась модернизация завода, направленная на возобновление переработки отечественной сахарной свеклы и увеличение производственных мощностей.

Инвестиционная стоимость проекта составляет 12,4 млрд теңге. Завершить модернизацию планируется в октябре 2026 года.

После реализации проекта предприятие сможет перерабатывать до 3 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки и до 300 тыс. тонн в год. В дальнейшем производственную мощность планируется увеличить до 700 тыс. тонн в год.

Для обеспечения завода необходимым сырьем заключены договоры с 84 сельхозтоваропроизводителями.

В настоящее время завершен демонтаж устаревшего оборудования и металлических конструкций, доставлена основная часть технологического оборудования и специальной техники. Проводятся работы по подготовке производственной инфраструктуры. Для размещения отходов сахарной свеклы выделен земельный участок, начато благоустройство санитарно-защитной зоны.

— Сегодня наряду с восстановлением мощностей по переработке сахарной свеклы перед нами стоит задача обеспечить предприятия отечественным сырьем на постоянной основе. Для этого необходимо увеличивать объемы производства свеклы, повышать урожайность и укреплять взаимодействие между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями. Это позволит нарастить объемы производства сахара на внутреннем рынке и повысить эффективность отрасли, — сказал Айдарбек Сапаров.

Затем министр ознакомился с реализацией инвестиционных проектов, финансируемых в рамках программы тиражирования опыта Северо-Казахстанской области.

В частности, ему представили проект строительства овощехранилища ТОО «TRZ-AGRO», рассчитанного на хранение 12 тыс. тонн продукции. Стоимость проекта составляет 1,3 млрд теңге, из которых 995 млн теңге выделено в рамках программы.

Компания также строит мясокомбинат мощностью 7 тыс. тонн продукции в год. Общая стоимость проекта составляет 3,1 млрд теңге, из которых 2 млрд теңге предусмотрено в рамках программы. Предприятие будет специализироваться на переработке мяса и производстве мясной продукции. Ввести объект в эксплуатацию планируется в IV квартале 2026 года.

Кроме того, Айдарбек Сапаров посетил посевные площади крестьянского хозяйства «КЭМА Агро» и ознакомился с опытом применения современных технологий при выращивании сахарной свеклы.

В рамках поездки Айдарбек Сапаров вместе с акимом области Ерболом Карашукеевым встретился с жамбылскими аграриями. Участники встречи рассмотрели вопросы развития растениеводства и животноводства, увеличения доли переработки сельскохозяйственного сырья и повышения эффективности механизмов государственной поддержки.

— Наша задача — не просто направлять средства в отрасль, а добиваться конкретных результатов: увеличивать объемы производства, повышать производительность труда, создавать новые рабочие места и, самое главное, увеличивать доходы сельхозтоваропроизводителей, — отметил министр.

Ербол Карашукеев подчеркнул, что благодаря системной поддержке агропромышленного комплекса со стороны Главы государства и Правительства в сельском хозяйстве региона наблюдается положительная динамика.

— В этом году урожай неплохой. Меры государственной поддержки позволяют наращивать производственный потенциал хозяйств. Теперь необходимо сохранить достигнутые результаты, повысить урожайность, обеспечить эффективное использование водных и земельных ресурсов, а также устойчивое развитие сельскохозяйственного производства, — сказал Ербол Карашукеев.

По итогам восьми месяцев 2026 года объем валовой сельскохозяйственной продукции в Казахстане увеличился на 5,2%, в Жамбылской области — на 5,5%. По итогам года планируется обеспечить рост отрасли на уровне 6%.

В стране убрано 72,5% площадей зерновых и зернобобовых культур — 11,3 млн гектаров. При средней урожайности 14,2 центнера с гектара намолочено около 16,2 млн тонн зерна.

В Жамбылской области уборка зерновых и зернобобовых культур завершена на 93% площадей. С 351 тыс. гектаров при средней урожайности 19,8 центнера с гектара собрано 700 тыс. тонн зерна.