В кулуарах Мажилиса депутат Нартай Сарсенгалиев высказался против повышения тарифов на услуги мобильных операторов, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, отрасль фактически превратилась в монополию, где несколько крупных компаний диктуют свои условия, а у граждан нет реального выбора.

"Это неправильно. Я направил официальный депутатский запрос, но посчитал важным донести этот вопрос и до граждан. Ответа от министерства пока нет, но когда он поступит – обязательно поделюсь. Если спрашиваете, правильно это или нет – считаю, что это абсолютно неправильно", — заявил Нартай Сарсенгалиев.

Депутат отметил, что в стране до сих пор остаются сотни населённых пунктов без мобильной связи и интернета, несмотря на то, что на спутниковое подключение средства были выделены ещё в 2024 году.

"В рамках нацпроекта подключение так и не состоялось. Министерство перенесло сроки на 2025 год, но вот уже конец года – результата нет. Складывается ощущение, что этой сферой руководят люди, которые не испытывают стыда. Я не понимаю, зачем так сильно душить народ", — сказал он.

По его словам, отсутствие конкуренции в сфере связи нарушает конституционные права граждан.

"Попробуйте подключить интернет в обычной многоэтажке – вам скажут, что работают только с Beeline, Activ или Казахтелекомом. Это и есть нарушение права выбора. А министерство на всё это просто закрывает глаза", — добавил депутат.

Он также заявил, что повышение тарифов при низком качестве услуг и постоянных утечках данных – недопустимо.