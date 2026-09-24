Тарифы, месторождения и экология: что энергобизнес предлагает изменить в Казахстане

Энергетические компании предложили изменить сразу несколько правил, которые влияют на тарифы, разработку месторождений, экологические разрешения и подготовку кадров, передает BAQ.KZ.

Предложения обсудили председатель Ассоциации KAZENERGY Сериккали Брекешев и председатель президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев.

Один из вопросов касается стоимости электроэнергии. Бизнес предлагает еще до запуска новых объектов генерации считать, как они повлияют на конечный тариф для потребителей. Выплаты компаниям предлагают связать с фактическим выполнением инвестиционных обязательств.

Для недропользователей хотят упростить пересмотр проектной документации на малых месторождениях. Среди предложений есть изменение расчета ликвидационных фондов и возможность проводить доразведку на соседних участках.

Отдельно обсудили экологические разрешения. Представители отрасли указали на завышенные показатели в справочниках по наилучшим доступным техникам, несогласованные сроки документов и дублирование процедур оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы.

Еще один вопрос касается подготовки специалистов. Недропользователям предлагают сохранить возможность напрямую направлять обязательные средства на обучение и повышение квалификации казахстанских работников.

KAZENERGY и «Атамекен» договорились продолжить работу по этим предложениям.