Тарифы на свет снизили для производителей в Атырауской области
Он получил перерасчёт тарифов.
4 Апреля 2026, 06:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
4 Апреля 2026, 06:314 Апреля 2026, 06:31
Фото: BAQ.kz
В Атырауской области прокуратура вместе с Комитетом по защите прав инвесторов помогла бизнесу сэкономить на электричестве, передает BAQ.kz.
Так, ТОО «Atyrau Chicken», строящее птицефабрику за 10 млрд тенге, получил перерасчёт тарифов, ведь льготы для производителей социально значимой продукции ранее не были учтены.
В итоге компания теперь экономит более 600 тысяч тенге каждый месяц.
Поддержка коснулась и инвестора, который строит завод по производству куриных полуфабрикатов стоимостью 800 млн тенге.
Всего прокуратура восстановила права 15 предпринимателей, производящих важные для общества товары.
