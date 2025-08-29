Жилищно-коммунальные услуги стали одним из главных драйверов инфляции в Казахстане. Согласно данным Бюро национальной статистики, вклад ЖКХ в годовой уровень инфляции достиг 1,8 п.п. передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

В июле 2025 года платные услуги в стране подорожали на 14,9%, при этом жилищные и коммунальные услуги — на 23,6%, а регулируемые тарифы — сразу на 26,3%.

Наибольший удар по кошелькам казахстанцев нанесли услуги водоснабжения и водоотведения: холодная вода подорожала почти в двое — на 96,1%, канализация — на 34,6%. Также ощутимо выросли тарифы на отопление (+19,2%), газ (+15,9%) и горячую воду (+15,5%). А вот менее заметный рост зафиксирован по таким позициям, как обслуживание и ремонт жилья, вывоз мусора, домофоны и оплата содержания жилых помещений.

Если посмотреть шире — за январь–июль 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года — жилищно-коммунальные услуги подорожали на 22,6%, регулируемые — на 25,1%. Основной рост снова пришёлся на воду, канализацию и отопление.

Эксперты подчёркивают: текущая ситуация — не следствие ошибок, а результат многолетнего сдерживания тарифов, которое, хотя и защищало население от высокой платы, привело к катастрофическому износу инфраструктуры. Примеры — аварии в Экибастузе и Риддере, ставшие следствием системной недофинансированности.

Решение? Государство внедряет подход "Тариф в обмен на инвестиции", направленный на модернизацию и снижение износа инженерных сетей. Уже прошедший отопительный сезон прошёл без крупных аварий, а вложения в инфраструктуру продолжаются.

Однако на фоне общего подорожания услуг сегмент содержания и ремонта жилья остаётся недофинансированным: рост цен здесь составляет всего 6–11%, что ниже даже официального уровня инфляции. Эксперты предупреждают: это тревожный сигнал. Как и в случае с теплом и водой, отсутствие инвестиций в этот сектор может в будущем привести к серьёзным проблемам и аварийным ситуациям.

Поквартальная динамика подтверждает долгосрочность тренда. Во втором квартале 2025 года цены на жилищно-коммунальные услуги выросли на 23,1%, регулируемые тарифы — на 25,7%, а платные услуги в целом — на 15,9%. Наиболее сильно подорожали холодная вода (+94,3%), водоотведение (+27,7%) и газоснабжение (+16%).