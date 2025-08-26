С начала года тарифы на коммунальные услуги в Казахстане в среднем выросли более чем на 18,4 %. Об этом сообщили в комитете по регулированию естественных монополий. Привлеченные деньги направляют на модернизацию инфраструктуры. Уже удалось незначительно снизить износ ТЭЦ и теплосетей. Для полного же обновления потребуются десятилетия. Однако эксперты предупреждают: без прозрачной системы и смены правил игры в тарифообразовании, а также чётких механизмов контроля, преобразования могут затянуться. Подробнее в материале корреспондента BAQ.kz.

Долгое время казахстанские ТЭЦ работали на износ. Многие из них устарели более чем наполовину. Вкладывать в обновление инфраструктуры владельцы не спешили. Говорят, денег не хватало, тарифы на тепло и свет в стране сдерживали на протяжении многих лет. Из-за этого отрасль не получала должного финансирования.

Системные проблемы в коммунальной сфере обнажила череда аварий. На самом высшем уровне поняли, откладывать больше нельзя, иначе не избежать коллапса. Вопрос стал первоочередным, приоритет обозначил сам Глава государства в Послании прошлого года. Президент заявил о срочной модернизации топливно-энергетического комплекса. Кроме того, в прошлом году Касым-Жомарт Токаев поручил утвердить Нацпроект по модернизации энергетической инфраструктуры страны. Так что же происходит сейчас в этой сфере?

Сейчас в Казахстане полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. А в регионах продолжается масштабная модернизация. Средний износ ТЭЦ удалось снизить с 64 до 61 %. Из красной зоны уже вывели 9 теплоэлектроцентралей, в списке остается еще 10. В желтой – 17, а в зеленой пока – 10.

Тенденция на снижение износа коммунальной инфраструктуры страны очевидна, подтверждает и председатель казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов. Он также отмечает колоссальную работу, которую проделывают в регионах по модернизации теплоисточников. Но в то же время подчеркивает, "залить деньгами пожар" не получится. Другими словами, даже несколько кратное увеличение тарифов не приведет к полному восстановлению инфраструктуры. Для этого, в первую очередь, необходимо привлекать специализированные организации, но их не хватает.

"Причина дефицита - отсутствие конкуренции на рынке. Когда она есть, то этот сектор развивается эволюционно и последовательно. Но прошло 30 лет и, если бы была нормальная конкуренция, на рынке должно было появиться много таких компаний, несмотря даже на сдерживание тарифов, которые отчасти ограничивали спрос на их услуги. Все равно должно было появиться какое-то количество ремонтных организаций, которые предоставляли бы свои услуги. Почему этого не произошло? Потому что не было конкуренции", - уверен эксперт.

По мнению Сергея Агафонова, нет прозрачности и при распределении привлеченных по программе "Тариф в обмен на инвестиции" средств. Кроме того, не изменилась сама методика тарифообразования. Она исключает возможность получения существенной прибыли.

"Вся прибыль, которая появляется, должна быть реинвестирована в восстановление. А может ли это устраивать бизнес и мотивировать его? Очевидно, нет. Монополист - это мощный бизнесмен, с мощными рычагами влияния, административными и финансовыми. Что он делает? Ищет новый центр прибыли и находит его в ремонте. Почему у нас дефицит специализированных компаний на рынке, которые могут выполнять ремонт? Потому что в свое время монополисты сами превратили это "в выжженное поле", когда давали возможность развиваться только аффилированным с ними компаниям. Они выполняли работу, а монополисты использовали доход, который извлекали в качестве прибыли. Вот она закольцовка. "Больная" система тарифообразования, последствия от этого во многом", - говорит Сергей Агафонов.

В конце прошлого года, по поручению Президента, в Казахстане утвердили специальный нацпроект "Модернизация коммунального и энергетического секторов". Он должен помочь комплексно обновить инфраструктуру и снизить износ до 40 %. Однако эксперт считает, что у монополистов нет мотивации участвовать в нем.

"Представьте себя на месте монополиста. У вас износ, предположим, в диапазоне, условно, 50-70 %. Достаточно высокий, но не критичный, он позволяет вам функционировать как объект энергетики. Одновременно с этим, такой высокий износ требует от вас проведения интенсивных ремонтов постоянно, то есть и текущих, и капитальных. (…) Но мы из ремонтов извлекаем прибыль и не заинтересованы снижать износ, и тут нам предлагают участвовать в нацпроекте. И самое главное, эти средства заемные, соответственно, требуют возврата", - поясняет Агафонов.

По его словам, сейчас субъекты естественных монополий обходятся программой "Тариф в обмен на инвестиции". Возобновили ее в стране 2 года назад. К слову, за это время привлекли 605 миллиардов тенге. Удалось обновить свыше 12 тысяч километров инженерных сетей, а износ снизить в среднем на 6,2 %.

Пока представители отрасли не готовы брать кредиты и платить проценты. Более того, они не заинтересованы в снижении износа, уверен Сергей Агафонов. Поскольку ощутимую прибыль компании не получают, так как система тарифообразования не меняется и никак не стимулирует участников.

"Нынешняя система тарифообразования не мотивирует субъектов участвовать в нацпроекте. В этом самая главная проблема. Надо менять систему тарифообразования. (…) В свое время действовала достаточно эффективная система - процент на вложенный капитал. То есть субъект получает ровно столько, сколько инвестирует в восстановление. Больше инвестировал - больше получил. Я думаю, что нужно возвращаться к нечто подобному. Пока будет работать вот эта система "затраты плюс без прибыли в тарифе" ничего хорошего происходить не будет", - рассуждает представитель ассоциации.

Сергей Агафонов уверен, вопрос изменения методики тарифообразования требует тщательного обсуждения. Для этого участники должны сесть за стол переговоров с представителями комитета по регулированию естественных монополий.

Эксперт обращает внимание и на необходимость синхронизации программы "Тариф в обмен на инвестиции" с нацпроектом "Модернизация коммунального и энергетического секторов". Кроме того, на отсутствие единого регулятора в отрасли. При этом комитет по регулированию естественных монополий, на его взгляд, решает узкие задачи.

"Сейчас добавилась задача, связанная со снижением износа, а самая ключевая их задача всегда была - это сдерживание инфляции. Дать тариф - не сколько нужно для справедливого уровня, а ровно столько, сколько необходимо, чтобы не оказало влияние на инфляцию в стране. Это же неправильный подход. С социальной точки зрения, наверное, так и должно быть, но с точки зрения развития отрасли, это, конечно, сдерживающий фактор и барьер. Я не говорю, что надо развязать руки и давать сколько угодно, просто должна быть эффективная система", - подчеркивает эксперт.

Сергей Агафонов также говорит о важности должной системы учета потребления ресурсов. Для этого требуется максимальное оснащение домов современными приборами. Это позволит существенно экономить средства и начислять плату, исходя из конкретного потребления, а не норматива.

Между тем, как объяснили в комитете по регулированию естественных монополий, себестоимость тарифов и цен на все регулируемые услуги в Казахстане формируется с учетом множества факторов. Это повышение стоимости таких стратегических товаров, как топливо, уголь, мазут, газ и электроэнергия. Кроме того, материалов и сырья, товаров и услуг сторонних организаций. Учитывается изменение уровня налоговых ставок, количество абонентов, объем предоставляемых услуг, а также протяженность сетей. Дополнительными факторами служат износ коммунальных сетей, увеличение инвестиций на их модернизацию и необходимость повышения зарплат работников.

"Также тарифа на производство электроэнергии, на покупку энергии от Единого закупщика, повышение тарифа на услуги поддержания готовности электрической мощности к несению нагрузки, оптовой цены товарного газа, сокращение дифференциации тарифов между группами потребителей, затраты на содержание бесхозных сетей, рост тарифов на услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом и другие факторы", - пояснили в комитете.

Тариф утверждается на основании поданных заявок компаний. При рассмотрении уполномоченный орган включает в затратную часть тарифа только экономически обоснованные расходы, которые они подтверждают документально.

За последние 3 года рост тарифов в стране составил от 5 до 30 %. При повышении учитывается социально-экономическая ситуация каждого региона. Допускается увеличение в рамках инфляционного коридора, который утверждает правительство.

"С начала текущего года по август средний рост тарифов на коммунальные услуги для населения составил порядка 18,4%. Однако до конца года говорить о дальнейшем изменении тарифов преждевременно. Динамика будет зависеть от заявок, поданных СЕМ, влияния вышеперечисленных факторов, технического состояния инфраструктуры, а также социально-экономической ситуации в регионах. Следует отметить, что ежегодно уполномоченный орган оценивает предельный вклад в инфляцию от тарифов на регулируемые коммунальные услуги", - уточнили в ведомстве.

Однако пока этот показатель не определили, он зависит от множества факторов.

Управляющий директор национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Жакып Хайрушев считает, что модернизация коммунальной инфраструктуры Казахстана находится на переходном этапе - от хронического недоинвестирования к системной трансформации. На государственном уровне формируется понимание важности этого вопроса. А принятый в конце прошлого года нацпроект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры уже дал старт обновлению десятков объектов, включая теплосети, водоснабжение и котельные.

"Важно подчеркнуть, что именно сейчас создаются предпосылки для перехода к более устойчивой и современной инфраструктуре - через инвестиционные тарифы, развитие моделей по размещению и поддержанию облигаций СЕМ для расширения механизмов финансирования и привлечение частного капитала. Начинается установка цифровых приборов учёта, внедряются элементы автоматизации, появляются первые примеры использования современных материалов и технологий в ЖКХ", - отмечает Жакып Хайрушев.

Путь этот непростой, продолжает эксперт, так как большая часть инфраструктуры устарела, особенно в малых городах и районных центрах. Она требует комплексной замены. По его мнению, при текущем курсе на поэтапную модернизацию и грамотной координации между государством, бизнесом и международными партнёрами, значительный прогресс возможен уже в ближайшие 5–7 лет. Однако полное обновление может занять от 15 до 20 лет. Тем не менее, ключевые улучшения, такие как снижение износа, повышение надёжности и энергоэффективности достижимы в более короткие сроки.

"То, что вчера казалось неподъёмным, сегодня уже в работе. Главное, обеспечить последовательность, финансирование и прозрачность. В этом смысле мы стоим на правильном пути", - говорит Жакып Хайрушев.

Что касается программы "Тариф в обмен на инвестиции", по его словам, в нацпалате "Атамекен" неоднократно поднимали вопрос прозрачности инвестиционных составляющих тарифов и механизмов контроля за их целевым использованием.

"Программа "Тариф в обмен на инвестиции" изначально задумывалась как инструмент справедливого баланса между интересами потребителя и необходимостью обновления инфраструктуры. Однако на практике зачастую отсутствуют чёткие механизмы обратной связи, как по распределению полученных средств, так и по исполнению заявленных обязательств со стороны субъектов электроэнергетической отрасли", - говорит эксперт.

В палате считают принципиально важным закрепить и встречные обязательства для бизнеса, который получает поддержку через тариф. Повышение должно быть обусловлено не только обещаниями инвестировать в обновление инфраструктуры, отмечает Жакып Хайрушев, но и конкретными измеримыми результатами, отражающими эффективность и социальную отдачу таких инвестиций.

В первую очередь, речь идет о снижении удельного расхода условного топлива (УРУТ), особенно на устаревших мощностях, где за десятилетия не проводили модернизацию. Снижение УРУТ даже на несколько процентов даёт существенную экономию топлива и способствует ограничению роста себестоимости производства электроэнергии. Не менее важным, продолжает он, является улучшение экологических характеристик.

"Компания, реализующая тарифную инвестиционную программу, должна предусматривать мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ, внедрению или модернизации газоочистного оборудования, установке систем экологического мониторинга. Это имеет значение не только с точки зрения выполнения природоохранных обязательств, но и для здоровья населения в районах размещения объектов", - рассуждает управляющий директор национальной палаты предпринимателей.

Отдельно стоит подчеркнуть необходимость создания и сохранения рабочих мест, говорит Жакып Хайрушев. Тарифные инвестиции, по его мнению, должны встраиваться в экономику региона, а не замыкаться на закупках за рубежом или ограниченном круге подрядчиков. Важно обеспечить максимальное вовлечение местных поставщиков, сервисных и ремонтных организаций. Кроме того, предусмотреть меры по повышению квалификации персонала.

"Только при выполнении таких взаимных условий можно говорить о справедливости модели "тариф в обмен на инвестиции" и о доверии к ней со стороны общества и бизнеса", - заключил Жакып Хайрушев.

По сути, нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов продолжает программу "Тариф в обмен на инвестиции". Уже через 4 года износ инженерной инфраструктуры, по подсчетам министерства энергетики, должен снизиться до 40%.

По прогнозу комитета по регулированию естественных монополий, на его реализацию в течение 5 лет потребуется свыше 13 трлн тенге инвестиций. Уже в этом году в нем будут участвовать 48 компаний, которые получат больше 144 миллиардов тенге.

"В рамках национального проекта вложение предусматривает привлечение порядка 13 триллионов тенге инвестиций на пять лет, включая 6,8 триллионов тенге на обновление 86 тыс. км коммунальных сетей и 6,2 триллионов тенге на модернизацию и строительство новых энергетических мощностей. Основная доля средств будут привлекаться из частных финансовых институтов (Банки второго уровня - БВУ, международные финансовые организации - МФО, фонд развития промышленности - ФРП)", - рассказали в КРЕМ.

Для каждого предприятия будет подбирать индивидуальную модель финансирования. А чтобы избежать резкого роста тарифов, затраты организаций намерены субсидировать. Речь идет о ставке вознаграждения по заемным средствам.

"Тарифный регулятор, будет обеспечивать возвратность данных средств за счет включения в тариф основного долга и вознаграждения по заемным средствам, не превышающих 10%. При этом сумма, превышающая 10%, будет субсидироваться за счет республиканского бюджета. Ее объем формируется в соответствии с Бюджетным кодексом и подлежит прохождению нескольких этапов согласования", - пояснили в уполномоченном органе.

К слову, в целом нацпроектом охватят 200 компаний и не менее 30 теплоэлектроцентралей. В приоритете самые изношенные объекты.

Сейчас Казахстан стоит на пороге масштабной трансформации коммунальной и энергетической инфраструктуры. После десятилетий хронического недофинансирования, износа и аварий, модернизация отрасли стала государственным приоритетом.

Программа "Тариф в обмен на инвестиции" и национальный проект по обновлению коммунального и энергетического секторов уже дают первые результаты. Снижается износ инфраструктуры, модернизируют сети и теплоисточники. Однако ключевые системные проблемы пока устранить не удалось. Все еще нет прозрачности в распределении инвестиций. Не хватает специализированных ремонтных компаний. Система тарифообразования остается неэффективной и слабо мотивирует бизнес к участию в реформах.

Эксперты сходятся во мнении, без глубоких изменений в регулировании, стимулов для предпринимателей и четкой обратной связи, устойчивого эффекта не достичь. Модернизация требует десятилетий, но уже сейчас создаются предпосылки для устойчивого перехода к более надёжной, энергоэффективной и экологичной системе. Важно обеспечить прозрачность, участие всех заинтересованных сторон и реальную социальную отдачу от вложенных миллиардов.