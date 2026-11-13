Tarlan Astana планируют запустить в Косшы в 2027 году
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Аким города Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о том, что в следующем году в Косшы планируется запуск Tarlan Astana.
«Сейчас от жителей города поступают вопросы по строительству второго этапа Tarlan Astana, а именно по временным ограничениям движения по улицам Айтматова, Сыганак, проспекту Туран. Прошу отнестись к данным временным неудобствам с пониманием, и поддержать строительство легкорельсового транспорта. Так как по завершению работ Tarlan Astana позволит значительно разгрузить дороги, увеличить пропускную мощность улиц, решить вопросы с пробками.
Со своей стороны мы обязуемся завершить работы в кратчайшее время и качественно. К примеру, сегодня активно ведётся строительство второго этапа легкорельсового транспорта Tarlan Astana в направлении города Косшы. До конца следующего года планируем завершить все работы и запустить движение на данном участке", - сказал Женис Касымбек.
Также начинается активное строительство линии по улице Айтматова и проспекту Туран. В период строительства – до конца этого года и в течение следующего – на улицах Сыганак, Айтматова и проспекте Туран будут сохраняться временные неудобства для автомобилистов. Власти обещают приложить максимальные усилия, чтобы обеспечить проезд.
Аким ознакомился с ходом строительства станций №201, 202 и 204 второй очереди легкорельсового транспорта Tarlan Astana.
На станции №201, расположенной вдоль улицы Сыганак, началось строительство двухуровневого пересадочного узла. Здесь будут пересекаться линии №2 и №3, что позволит пассажирам быстро и удобно пересаживаться между маршрутами без выхода на улицу.
"Реализация проекта позволит существенно расширить транспортные возможности города, повысить удобство передвижения жителей и сформировать современную транспортную инфраструктуру столицы.
На сегодняшний день пассажиропоток Tarlan Astana достиг 13,8 млн поездок», - написал Женис Касымбек.
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