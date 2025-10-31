Тасмагамбетов доложил Токаеву о планах ОДКБ перед ноябрьской сессией
Сегодня, 17:51
111Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи Глава государства был проинформирован о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в конце ноября в Кыргызской Республике.
Также был рассмотрен ряд вопросов по ключевым направлениям деятельности Организации.
