Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в конце ноября в Кыргызской Республике.

Также был рассмотрен ряд вопросов по ключевым направлениям деятельности Организации.