Тайфун «Чан-Хом» оставил без электричества более 26 тысяч домохозяйств в Токио
В районах, оказавшихся под воздействием стихии, пострадали три человека.
12 Августа 2026, 04:08
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12 Августа 2026, 04:0812 Августа 2026, 04:08
445Фото: Report
Более 26,3 тыс. домохозяйств в районе Большого Токио остались без электричества после того, как на Японию обрушился тайфун «Чан-Хом».
Национальное общественное телевидение Японии сообщило, что скорость порывов ветра достигает 35 м/с.
В районах, оказавшихся под воздействием стихии, пострадали три человека. Также сообщается о повреждении инфраструктуры.
Тайфун нарушил транспортное сообщение на северо-востоке острова Хонсю. В аэропортах Токио Ханэда и Нарита, а также в аэропорту города Сендай отменили более 100 внутренних и международных рейсов.
Власти и экстренные службы продолжают оценивать последствия стихии.
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