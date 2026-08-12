Тайфун «Чан-Хом» оставил без электричества более 26 тысяч домохозяйств в Токио

Более 26,3 тыс. домохозяйств в районе Большого Токио остались без электричества после того, как на Японию обрушился тайфун «Чан-Хом».

Национальное общественное телевидение Японии сообщило, что скорость порывов ветра достигает 35 м/с.

В районах, оказавшихся под воздействием стихии, пострадали три человека. Также сообщается о повреждении инфраструктуры.

Тайфун нарушил транспортное сообщение на северо-востоке острова Хонсю. В аэропортах Токио Ханэда и Нарита, а также в аэропорту города Сендай отменили более 100 внутренних и международных рейсов.

Власти и экстренные службы продолжают оценивать последствия стихии.