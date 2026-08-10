Тайфун «Долфин» обрушился на Китай: эвакуированы 500 тысяч человек
Стихия также нарушила транспортное сообщение.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мощный тайфун «Долфин» достиг восточного побережья Китая, обрушившись на город Тайчжоу в провинции Чжэцзян. Скорость ветра в районе центра стихии при выходе на сушу достигала 42 м/с.
Как передает Центральное телевидение Китая (CCTV), из-за сильного ветра и проливных дождей в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь эвакуировали около 500 тысяч человек. Морские строительные работы в регионе временно приостановлены.
Тайфун принесет значительные осадки в Чжэцзян, Шанхай и Фуцзянь. В отдельных районах Чжэцзяна ожидается от 250 до 500 мм осадков, что может стать рекордным показателем.
В международных аэропортах Шанхай Пудун и Нинбо Лишэ отменены и задержаны многочисленные рейсы. Кроме того, временно приостановлено движение некоторых пассажирских поездов между провинциями Фуцзянь и Чжэцзян.
В Шанхае из-за непогоды эвакуировали не менее 30 300 человек, было отменено около 1 500 авиарейсов. Туристические объекты также закрыты, в том числе Шанхайский Диснейленд.
По прогнозам китайских метеорологов, по мере продвижения тайфуна на северо-запад его сила будет постепенно снижаться. Вместе с тем власти предупреждают о риске наводнений и оползней из-за сильных дождей.
Самое читаемое
- Ребенка обнаружили у окна во время семейного конфликта в Алматы
- США остановили удары по маршруту казахстанской нефти: что произошло
- Женщина погибла после падения с девятого этажа в Актау
- Астанчанам заплатят за чтение: главный приз марафона - 600 тысяч тенге
- Более 2 тысяч грантов: казахстанские вузы расширили возможности для абитуриентов