Тайфун «Долфин» обрушился на Китай: эвакуированы 500 тысяч человек

Мощный тайфун «Долфин» достиг восточного побережья Китая, обрушившись на город Тайчжоу в провинции Чжэцзян. Скорость ветра в районе центра стихии при выходе на сушу достигала 42 м/с.

Как передает Центральное телевидение Китая (CCTV), из-за сильного ветра и проливных дождей в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь эвакуировали около 500 тысяч человек. Морские строительные работы в регионе временно приостановлены.

Тайфун принесет значительные осадки в Чжэцзян, Шанхай и Фуцзянь. В отдельных районах Чжэцзяна ожидается от 250 до 500 мм осадков, что может стать рекордным показателем.

В международных аэропортах Шанхай Пудун и Нинбо Лишэ отменены и задержаны многочисленные рейсы. Кроме того, временно приостановлено движение некоторых пассажирских поездов между провинциями Фуцзянь и Чжэцзян.

В Шанхае из-за непогоды эвакуировали не менее 30 300 человек, было отменено около 1 500 авиарейсов. Туристические объекты также закрыты, в том числе Шанхайский Диснейленд.

По прогнозам китайских метеорологов, по мере продвижения тайфуна на северо-запад его сила будет постепенно снижаться. Вместе с тем власти предупреждают о риске наводнений и оползней из-за сильных дождей.