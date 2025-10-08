Тайфун "Матмо" унес жизни восьми человек во Вьетнаме
Разрушены тысячи домов и затоплены поля.
Во Вьетнаме восемь человек стали жертвами разрушительных наводнений и проливных дождей, вызванных тайфуном "Матмо", передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
Еще пятеро получили ранения. Об этом в среду сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
Стихия нанесла масштабный ущерб: затоплено свыше 15,7 тысячи жилых домов, более 400 повреждены. Вода также уничтожила около 14,6 тысячи гектаров рисовых полей и других сельскохозяйственных угодий. Ущерб понес и животноводческий сектор — погибло или было смыто потоками более 97 тысяч голов скота и птицы.
Наводнения, оползни и перебои в транспортном сообщении зафиксированы более чем в 600 точках в горных и центральных провинциях страны.
На фоне сложной ситуации премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь выпустил срочную директиву, потребовав от местных властей активизировать работу по предупреждению внезапных природных катастроф и обеспечить безопасность населения в пострадавших районах.
Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий тайфуна и эвакуацию людей из опасных зон.
