На Филиппинах бушует мощный тайфун Ко-Май, который стал причиной масштабных наводнений и оползней, передает BAQ.KZ. По данным местных властей, стихия унесла жизни не менее 25 человек, еще 8 числятся пропавшими без вести.

Тайфун достиг побережья северной провинции Пангасинан с ветром, достигающим 120 км/ч, повергнув регион в хаос. Сильные ливни вызвали внезапные паводки и оползни, разрушив около 3 000 домов и повредив ключевую инфраструктуру.

Из зоны бедствия уже эвакуированы около 278 тысяч человек. В десятках городов и муниципалитетов объявлен режим чрезвычайной ситуации, развернуты центры временного размещения, экстренные службы работают в круглосуточном режиме.

По словам представителей метеослужбы, хотя сила тайфуна постепенно ослабевает, угроза новых оползней и наводнений сохраняется из-за переувлажненной почвы и высоких уровней воды в реках.