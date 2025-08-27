Тайфун во Вьетнаме унес жизни 7 человек, сотни пострадали
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Во Вьетнаме в результате тайфуна погибли 7 человек, один человек пропал без вести, еще 34 получили ранения. Шторм также повредил инфраструктуру и разрушил дороги, передает BAQ.KZ.
По данным правительственной газеты Вьетнама, премьер-министр страны поручил профильным ведомствам ускорить восстановление инфраструктуры, мобилизовать силы и технику для достижения изолированных районов, поиска пропавших без вести и оказания немедленной помощи.
Шторм обрушился на провинции Нгеан и Хатинь, вызвав сильный ветер силой 6–8 баллов, порывы до 9 баллов, а вблизи эпицентра — до 10–15 баллов, а также сильные дожди в Северо-Центральном регионе, Северной Дельте и центральных районах страны.
По предварительным данным Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама:
- 15 домов разрушены, у 8719 домов, 63 школ и 8 медучреждений сорваны или повреждены крыши;
- 3614 домов затоплены;
- повреждены более 81 500 гектаров рисовых плантаций, 4500 гектаров сельскохозяйственных культур и 1690 гектаров аквакультуры;
- погибло или унесено водой около 2000 голов скота и птицы;
- сломано около 21 000 деревьев;
- разрушены транспортные пути, ирригационные сооружения, системы электроснабжения и связи; 1,6 миллиона потребителей остались без электроэнергии.
Премьер-министр Вьетнама выразил соболезнования семьям погибших и пропавших без вести и пообещал максимально ускорить восстановительные работы.
Самое читаемое
- С 1 сентября школьникам запретят пиццу и соки: что вошло в новое меню 2025 года
- "Кайрат" победил "Селтик" и впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов
- Юный казахстанский футболист приглашён в академию "Атлетико Мадрид"
- Землетрясение в Каспийском море: жители Актау ощутили отголоски
- "Кайрат" в Лиге чемпионов: как алматинцы выбили "Селтик" и написали новую главу в истории