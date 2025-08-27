Во Вьетнаме в результате тайфуна погибли 7 человек, один человек пропал без вести, еще 34 получили ранения. Шторм также повредил инфраструктуру и разрушил дороги, передает BAQ.KZ.

По данным правительственной газеты Вьетнама, премьер-министр страны поручил профильным ведомствам ускорить восстановление инфраструктуры, мобилизовать силы и технику для достижения изолированных районов, поиска пропавших без вести и оказания немедленной помощи.

Шторм обрушился на провинции Нгеан и Хатинь, вызвав сильный ветер силой 6–8 баллов, порывы до 9 баллов, а вблизи эпицентра — до 10–15 баллов, а также сильные дожди в Северо-Центральном регионе, Северной Дельте и центральных районах страны.

По предварительным данным Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама:

15 домов разрушены, у 8719 домов, 63 школ и 8 медучреждений сорваны или повреждены крыши;

3614 домов затоплены;

повреждены более 81 500 гектаров рисовых плантаций, 4500 гектаров сельскохозяйственных культур и 1690 гектаров аквакультуры;

погибло или унесено водой около 2000 голов скота и птицы;

сломано около 21 000 деревьев;

разрушены транспортные пути, ирригационные сооружения, системы электроснабжения и связи; 1,6 миллиона потребителей остались без электроэнергии.

Премьер-министр Вьетнама выразил соболезнования семьям погибших и пропавших без вести и пообещал максимально ускорить восстановительные работы.