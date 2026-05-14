Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что во время конфликта с Ираном он якобы тайно посещал Объединенные Арабские Эмираты и встречался с руководством страны, передает BAQ.kz.

Однако власти ОАЭ назвали эти сообщения полностью недостоверными и опровергли факт тайного визита.

По данным израильской стороны, встреча Нетаньяху с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном якобы привела к "значительному прорыву" в отношениях между странами. Но МИД ОАЭ заявил, что никаких тайных переговоров не было, а все контакты между странами происходят открыто в рамках официальных соглашений.

Речь идет о Соглашениях Авраама – договоренностях о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран, подписанных в 2020 году при президенте США Дональде Трампе.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что возможная встреча могла пройти в городе Эль-Айн. Однако это официально не подтверждено.

В то же время газета The Wall Street Journal писала, что в ходе конфликта страны региона усиливают сотрудничество в сфере безопасности. В частности, Израиль мог передать ОАЭ систему противовоздушной обороны "Железный купол" для защиты от атак Ирана.

Система ПВО помогает сбивать ракеты и беспилотники, которые запускаются по территории ОАЭ.

По данным Эмиратов, с начала конфликта их ПВО перехватила сотни ракет и тысячи дронов, запущенных из Ирана.

Сейчас между США и Ираном действует перемирие, но оно остаётся нестабильным. Иран и США продолжают обмениваться жёсткими заявлениями, а стороны обвиняют друг друга в нарушениях.

Иран заявляет, что готов ответить на любую агрессию, а ситуация в регионе остаётся напряжённой.