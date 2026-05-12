Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг перемирия с Ираном становится всё более нестабильной, передает BAQ.kz со ссылкой на BILD.

По его словам, нынешнее соглашение "слабее, чем когда-либо", а последние предложения Тегерана он назвал "неприемлемыми".

Трамп резко раскритиковал инициативу Ирана, заявив, что она выглядит как "набор требований, оторванных от реальности". При этом он подчеркнул, что несмотря на жёсткую риторику, полностью закрывать дверь для дипломатии Вашингтон не собирается.

Что требует Иран

По сообщениям иранских СМИ, Тегеран в своём предложении настаивает на:

выплате компенсаций за ущерб от конфликта,

полной отмене санкций США,

разморозке зарубежных активов Ирана,

передаче контроля над Ормузским проливом.

При этом в документе, как отмечается, практически не упоминается иранская ядерная программа – один из ключевых вопросов для США и их союзников.

Обвинения и напряжение

Трамп также заявил, что Иран якобы нарушил прежние договорённости. В частности, он утверждает, что Тегеран сначала согласился на вывоз обогащённого урана, но позже изменил позицию.

На фоне этих заявлений в Вашингтоне прошли закрытые консультации по вопросам безопасности с участием высшего руководства США, включая представителей Госдепа, ЦРУ и Пентагона.

Реакция Ирана

В Тегеране, в свою очередь, заявляют, что готовы к любому развитию событий. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что вооружённые силы страны "готовы ответить на любую агрессию".

