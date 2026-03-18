В городе Кандыагаш Актюбинской области полицейские изъяли крупную партию марихуаны у местного жителя, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, в арендованной квартире обнаружили вещество растительного происхождения.

Часть находилась на балконе, ещё один пакет с характерным запахом лежал в комнате.

Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство — марихуана. Общий вес изъятого составил более 4 килограммов.

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый признал свою вину и помещён в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся следственные действия.

В ведомстве напомнили, что за незаконное хранение, изготовление и сбыт наркотиков предусмотрена уголовная ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.