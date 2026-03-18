Балкон и комната скрывали тайник с наркотиками в Актюбинской области
Подозреваемый признал свою вину.
Вчера 2026, 22:30
Вчера 2026, 22:30Вчера 2026, 22:30
144Фото: ДП региона
В городе Кандыагаш Актюбинской области полицейские изъяли крупную партию марихуаны у местного жителя, передает BAQ.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, в арендованной квартире обнаружили вещество растительного происхождения.
Часть находилась на балконе, ещё один пакет с характерным запахом лежал в комнате.
Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство — марихуана. Общий вес изъятого составил более 4 килограммов.
По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый признал свою вину и помещён в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводятся следственные действия.
В ведомстве напомнили, что за незаконное хранение, изготовление и сбыт наркотиков предусмотрена уголовная ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.
