Тайники в машине: в ВКО изъяли почти три килограмма марихуаны

В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали мужчину, который, по данным следствия, перевозил почти три килограмма марихуаны. Наркотики были спрятаны сразу в нескольких частях автомобиля, передает BAQ.KZ.

Свёртки нашли в подкрылках, за обшивкой двери и за задними сиденьями.

Задержанным оказался 39-летний житель другого региона. По версии следствия, он выполнял роль перевозчика и доставлял наркотики в Усть-Каменогорск для дальнейшего сбыта.

Мужчину задержали в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Паутина» и «Қарасора».

Во время обыска автомобиля полицейские нашли шесть свёртков с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это высушенная марихуана.

Общий вес изъятого составил около трех килограммов.

По факту возбуждено уголовное дело. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.