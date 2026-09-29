Тайники в машине: в ВКО изъяли почти три килограмма марихуаны
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали мужчину, который, по данным следствия, перевозил почти три килограмма марихуаны. Наркотики были спрятаны сразу в нескольких частях автомобиля, передает BAQ.KZ.
Свёртки нашли в подкрылках, за обшивкой двери и за задними сиденьями.
Задержанным оказался 39-летний житель другого региона. По версии следствия, он выполнял роль перевозчика и доставлял наркотики в Усть-Каменогорск для дальнейшего сбыта.
Мужчину задержали в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Паутина» и «Қарасора».
Во время обыска автомобиля полицейские нашли шесть свёртков с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это высушенная марихуана.
Общий вес изъятого составил около трех килограммов.
По факту возбуждено уголовное дело. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Скважина на участке: минводы напомнило, что обязан делать владелец
- IT-экспорт достиг более $1 млрд: как изменился цифровой сектор Казахстана за год
- Больше 20 аварийных домов должны расселить в Астане до конца года
- В Астане появился новый зеленый маршрут с каскадным водопадом
- Михаил Шайдоров поднялся на второе место мирового рейтинга ISU