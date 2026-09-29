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Тайники в машине: в ВКО изъяли почти три килограмма марихуаны

29 Сентября 2026, 13:37
АВТОР
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кадр из видео/instagram.com/eastkazpolice 29 Сентября 2026, 13:37
29 Сентября 2026, 13:37
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Фото: кадр из видео/instagram.com/eastkazpolice

В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали мужчину, который, по данным следствия, перевозил почти три килограмма марихуаны. Наркотики были спрятаны сразу в нескольких частях автомобиля, передает BAQ.KZ.

Свёртки нашли в подкрылках, за обшивкой двери и за задними сиденьями.

Задержанным оказался 39-летний житель другого региона. По версии следствия, он выполнял роль перевозчика и доставлял наркотики в Усть-Каменогорск для дальнейшего сбыта.

Мужчину задержали в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Паутина» и «Қарасора».

Во время обыска автомобиля полицейские нашли шесть свёртков с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это высушенная марихуана.

Общий вес изъятого составил около трех килограммов.

По факту возбуждено уголовное дело. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

 
 
 
 
 
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Публикация от Шығыс Сақшылары (@eastkazpolice)

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