Тайну смерти жителя Павлодарской области раскрыли спустя годы

Полицейские Павлодарской области раскрыли преступление, которое оставалось нераскрытым с 2022 года.

Как сообщили в МВД, в сентябре 2022 года в одном из частных домов поселка Шарбакты был найден мертвым местный житель. На его теле обнаружили многочисленные травмы. Несмотря на проведенные тогда следственные и оперативные мероприятия, установить виновного по горячим следам не удалось.

В 2026 году сотрудники полиции возобновили работу по делу, провели дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и тщательно проверили круг общения погибшего. В результате был установлен подозреваемый – знакомый мужчины.

Следствие выяснило, что в день трагедии мужчины вместе распивали алкоголь. Между ними произошел конфликт, во время которого подозреваемый нанес потерпевшему тяжелые телесные повреждения. От полученных травм мужчина скончался.

9 февраля подозреваемый признал свою вину и был помещен в изолятор временного содержания. В марте Щербактинский районный суд Павлодарской области признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы.