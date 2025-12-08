Казахстанец разбил в квартире наркоплантацию
Полицейские Алматы обнаружили в одном из жилых комплексов Ауэзовского района квартиру, переоборудованную в лабораторию для выращивания запрещённых растений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Необычная находка была сделана во время обхода домов в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок". Внутри помещения правоохранители обнаружили растения, содержащие наркотические вещества и запрещённые к возделыванию.
На месте сотрудники полиции провели первичные процессуальные действия, изъяв материалы и оборудование, использовавшиеся для незаконного выращивания. По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Устанавливаются личности организаторов подпольной лаборатории, а также возможные каналы распространения запрещённой продукции.
В полиции подчёркивают, что мероприятие "Участок" направлено не только на укрепление взаимодействия с населением, но и на выявление скрытых правонарушений, которые могут маскироваться в самых обычных жилых домах.
Начальник УП Ауэзовского района Данияр Мендебаев отметил, что подобные случаи подтверждают эффективность системной работы правоохранителей. Он подчеркнул, что любые преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, представляют серьёзную угрозу обществу, и полиция намерена продолжать применять самые строгие меры в соответствии с законодательством.
Жителей района призывают сообщать о подозрительных фактах, чтобы совместно обеспечивать безопасность в своих домах и дворах.
